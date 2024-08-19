陳耀訓地位不保！蛋黃酥「低調王者」老饕改評第一名　回購率99％

9月17日將迎來中秋節，許多人已經開始物色蛋黃酥禮盒，準備拿來過節自用、送禮。而在一片蛋黃酥市場中，名氣最響亮的非陳耀訓、不二坊莫屬，卻也因為價位、搶購難度高，讓眾人難以入手。對此，就有網友統計評論，發現其實台中「聯翔餅店」已經成為蛋黃酥隱藏王者，因美味、價格親民，門市又多，成為網友們心目中第一名首選，甚至回購率高達99％。
一名網友在PTT以「哪家蛋黃酥是大家心中的第一名？」為題，發文表示他本身蠻喜歡吃蛋黃酥，平時也會特地去買來吃，每逢中秋節家裡也會收到各種客戶廠商送來的品牌禮盒，其中應該屬「不二坊」是名氣最響亮的，他也覺得不錯吃。
但認真評論的話，原PO認為第一名應該是台中聯翔餅店的蛋黃酥，「餅皮超酥，蛋黃很大顆，跟餡搭在一起根本完美」，雖然陳耀訓也不錯，但名氣稍微不及實際口感，紀家蛋黃酥則是香味、餡料更盛不二坊，不過確實口感稍乾，其他家蛋黃酥就比較中規中矩，他也好奇大家的口袋名單有哪些店家。
而原PO統計眾人留言，發現最多人推薦的蛋黃酥就是「聯翔餅店」，第二名則是「不二坊」，第三名為「新口味」、「陳耀訓」、「香格」及「金葡萄」並列。網友們大讚聯翔蛋黃酥的主因，除了味道好吃、價錢不貴，也因為門市多，又有設立官網，入手難度大幅降低，成為每年中秋節蛋黃酥禮盒的首選，「聯翔真的好吃，重點價格也佛佛的」、「聯翔其實也算老店，只是分店太多就感覺比較不搶手」。
網友評比第一名！聯翔餅店蛋黃酥「回購率99％」
聯翔餅店創立於1986年，為台中后里鄉張氏望族的張桂碩先生一手創辦，在豐原市老街中起家，38年來已經成為當地相當知名的傳統老餅店，更擴展分店至台北，目前店面共有台北1家、台中5家，雖然原先最知名產品是冠軍太陽餅，但近幾年來蛋黃酥崛起，因價格親民又好入手，甚至在2023年成為網友評比排行第一名，回購率高達99％。
而聯翔餅店2024年推出蛋黃酥禮盒，「酥皮紅豆蛋黃酥」12入一盒價格為660元，「綠豆蛋黃酥」12入一盒價格為660元，兩種口味都想品嚐的人，也可選擇「映月雙金巧禮」，內含6入紅豆蛋黃酥、6入綠豆蛋黃酥，價格同樣是660元，可直接官網訂購，或是到門市購買。
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但認真評論的話，原PO認為第一名應該是台中聯翔餅店的蛋黃酥，「餅皮超酥，蛋黃很大顆，跟餡搭在一起根本完美」，雖然陳耀訓也不錯，但名氣稍微不及實際口感，紀家蛋黃酥則是香味、餡料更盛不二坊，不過確實口感稍乾，其他家蛋黃酥就比較中規中矩，他也好奇大家的口袋名單有哪些店家。
而原PO統計眾人留言，發現最多人推薦的蛋黃酥就是「聯翔餅店」，第二名則是「不二坊」，第三名為「新口味」、「陳耀訓」、「香格」及「金葡萄」並列。網友們大讚聯翔蛋黃酥的主因，除了味道好吃、價錢不貴，也因為門市多，又有設立官網，入手難度大幅降低，成為每年中秋節蛋黃酥禮盒的首選，「聯翔真的好吃，重點價格也佛佛的」、「聯翔其實也算老店，只是分店太多就感覺比較不搶手」。
網友評比第一名！聯翔餅店蛋黃酥「回購率99％」
聯翔餅店創立於1986年，為台中后里鄉張氏望族的張桂碩先生一手創辦，在豐原市老街中起家，38年來已經成為當地相當知名的傳統老餅店，更擴展分店至台北，目前店面共有台北1家、台中5家，雖然原先最知名產品是冠軍太陽餅，但近幾年來蛋黃酥崛起，因價格親民又好入手，甚至在2023年成為網友評比排行第一名，回購率高達99％。
而聯翔餅店2024年推出蛋黃酥禮盒，「酥皮紅豆蛋黃酥」12入一盒價格為660元，「綠豆蛋黃酥」12入一盒價格為660元，兩種口味都想品嚐的人，也可選擇「映月雙金巧禮」，內含6入紅豆蛋黃酥、6入綠豆蛋黃酥，價格同樣是660元，可直接官網訂購，或是到門市購買。