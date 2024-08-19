人物／拚命三郎李孟諺「曾笑說當太太司機」　今染桃色風波恐落馬

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交通部長李孟諺今（19）日遭爆與張姓地下情婦相戀10年之久，對比他過去曾笑說要當太太司機，令人不勝唏噓，李孟諺下午表示，已向總統賴清德與行政院長卓榮泰口頭請辭，恐怕將成為賴清德任內第二位請辭的首長。李孟諺畢業於國立中興大學環境工程學系、荷蘭國際水利環境工程學院土木工程學系衛生工程組碩士，是水利專家，曾效力於蘇貞昌、郝龍斌、賴清德，後李孟諺更因治水有功，颱風夜夜宿車上，讓風雨叫醒自己，務實做事的個性深獲高層喜愛，曾被賴清德提拔出任台南市府秘書長、台南代理市長。在2018年，李孟諺曾被問過，選後是否會跟隨賴清德腳步前進中央或是水利署，當時李還曾笑說，可能去當太太司機，只是這司機才當不久，看中其親力親為人緣又好，協調能力強，還重視團隊合作，李孟諺就被蘇貞昌延攬進行政院擔任秘書長，連陳建仁組閣都仍留任至今，後又被拔擢為交通部長。相較於其他閣員，李孟諺個性低調，既是蘇系又是賴嫡系人馬，勤勤懇懇做事，過去數度發揮專長建功，不論是執行政務，或是溝通協調的能力都廣受好評，不只與高層親近，在黨內人緣也相當好，深獲信賴，又能服眾，更有水利和工程專業，因而成功出線掌交通部。只是如今李孟諺遭爆與張姓地下情婦相戀10年之久，兩人早在李執掌台南水利局時就已經在一起，李先前常帶張進出高檔餐廳，甚至在公開場合也毫不避嫌、親密合照，爆料更指出，「不過李榮升要職後卻開始冷落對方，誓言逐漸破功，最終始亂終棄」，與過往低調形象大相逕庭，讓網友大酸，跟同為台南幫的陳宗彥相比，「李孟諺相比之下已經是更專一、更癡情的那一位了」。李孟諺今回應，針對其個人過去行為造成太太與家人的莫大困擾，以及導致社會大眾觀感不佳，他由衷表達最深歉意。同時，他已於今日下午向賴清德及卓榮泰口頭請辭，至盼勿因其過往個人行為而影響社會大眾對於交通部同仁及行政團隊的信心。新內閣上任還未滿百日，繼核能安全委員會主委陳東陽因個人生涯規請辭後，李孟諺恐成為賴清德任內第二位請辭的首長。