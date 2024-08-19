張清芳喜訊不藏了！10月重返小巨蛋開唱　陳鎮川：花期最美的時刻

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張清芳（左）與大兒子Nathan，於新加坡演唱會上合體。（圖／上引娛樂提供）

歌壇「東方不敗」張清芳今（19）日宣佈，將於10月19日以《2024張清芳Timeless演唱會 花見特別安可場》班師回朝，盛大返場台北小巨蛋！張清芳好友兼經紀人陳鎮川也特別為芳姐寫下一段「花見篇」浪漫引言：「生命如花，歲月當歌，當芳華正盛、掌聲未歇，請讓我們再次相約，在人生花期最美的時刻。」並按上眉批：「感動將要繼續！」張清芳親任《TimeLESS》演唱會藝術總監，日前赴新加坡開唱，睽違8年再臨獅城，引起新加坡粉絲熱烈支持，所有座位銷售一空！一登場就從開門曲〈我還年輕〉唱到壓軸歌〈燃燒一瞬間〉，25首經典歌曲一氣呵成，串起金曲歌后張清芳40年的輝煌音樂生涯。而張清芳在美國讀大學的大兒子Nathan，第3度擔任她演唱會嘉賓，讓歌迷又驚又喜，母子倆不僅在台上鬥嘴，更合唱〈這世界〉一曲，她更語出驚人說：「這應該是Nathan最後一次，跟我同台唱這首歌。」Nathan雖然在台上開母親年紀的笑話，媽媽也反唇相譏現在年輕人難搞，母子日常對話搬上台，讓粉絲感到親切感十足，兩人更牽手同框唱歌。事後，張清芳回味寫下：「未來的他，將會越飛越高、飛越遠了，期待以後他的人生舞台。」至於Nathan是否有機會第四度擔任母親張清芳的嘉賓，將於10月19日的《2024張清芳Timeless演唱會 花見特別安可場》見真章。