李晧禎與肌肉猛男曖昧互動！和安芝儇「撞菜」直球告白：我喜歡

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▲安芝儇對肌肉猛男很有興趣，大方舉牌子說「我喜歡」。（圖／翻攝自YouTube《11點熱吵店》）

▲李晧禎（左）看到肌肉猛男害羞不敢直視，安芝儇（右）則是表情相當驚訝。（圖／翻攝自YouTube《11點熱吵店》）

台灣近幾年掀起韓國啦啦隊女孩旋風，包括李多慧、安芝儇、李雅英、邊荷律、南珉貞等，在台灣都有大批粉絲支持，而女孩們也開始登上各大綜藝節目，成為最新「流量密碼」，近來南珉貞、安芝儇、李晧禎在沈玉琳和Melody主持的節目《11點熱吵店》中分享喜歡的男生類型，李晧禎還和肌肉猛男互動，安芝儇則是眼睛為之一樣，大喊自己喜歡肌肉猛男，讓全場來賓都說她好大方好可愛。主持人沈玉琳問大家有沒有談過難忘的、熱烈的戀愛，南珉貞表示，自己談過的戀情中，男生都很讓著她，「都是依著我類型，都很疼愛我，只要是我想要的，男生都會說好，覺得我很有福氣，某種程度，每段戀愛都跟韓劇一樣很美好。」眾人好奇難道韓國男生不會很大男人主義嗎？南珉貞又說，「每個人是不一樣的，我遇到的男生都幾乎是依著我的。」被現場女性觀眾說，「太貼心了，長得漂亮真好。」節目也請來台灣的「韓系歐巴」，其中一位造型師熊澤，被李晧禎說，「笑的時候嘴型很好看。」用中文說當男友也可以，還出拳捶了對方一下，笑得相當開心。下一位健美帥哥一出場，其他女孩都害羞遮住臉，只有安芝儇直接說，「我喜歡！」問起身材管理，Mingo（朴旻曙）說，韓國男生是早上晚上都會健身的，所以24小時的健身房越來越多，零卡食物跟高蛋白質的食物都很流行。韓國啦啦隊女孩的大方表現，讓現場來賓都大讚可愛，這也不是她們第一次公開談論感情和喜歡的類型，安芝儇就曾經在臉書回過網友留言，大方說自己「沒有男朋友」讓粉絲們都十分興奮，身高168公分的安芝儇，曾透露自己的3點擇偶標準，分別是笑起來好看、身高要180公分以上、而且要會喝酒。