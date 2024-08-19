李孟諺遭爆婚外情「始亂終棄」閃電請辭　黃揚明：蔡規賴不隨

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交通部長李孟諺今（19）日遭爆料，相戀張姓「地下情婦」10年之久，卻在升要職之後始亂終棄，對此，李孟諺已於今日下午向賴清德總統及卓榮泰院長口頭請辭。媒體人黃揚明表示，在蔡政府時代，爆出婚外情的官員不用辭官還升官，但賴政府時代不吃這套，這也算是一個「蔡規賴不隨」的案例。PTT上今日有網友發言指出，李孟諺與張姓地下情婦相戀10年之久，兩人早在李執掌台南水利局時就已經在一起，李先前常帶張進出高檔餐廳，甚至在公開場合也毫不避嫌、親密合照，爆料更指出，「不過李榮升要職後卻開始冷落對方，誓言逐漸破功，最終始亂終棄」。李孟諺今日透過交通部發表聲明表示，針對其個人過去行為造成太太與家人的莫大困擾，以及導致社會大眾觀感不佳，他由衷表達最深歉意。同時，他已於今日下午向賴清德總統及卓榮泰院長口頭請辭，至盼勿因其過往個人行為而影響社會大眾對於交通部同仁及行政團隊的信心。黃揚明表示，這也算是一個「蔡規賴不隨」的案例。在蔡政府時代，爆出婚外情的官員不用辭官還升官，但賴政府時代不吃這套。