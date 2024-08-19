俄羅斯堪察加7.0強震後火山噴發景象驚人　劇烈震動畫面釋出

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俄羅斯18日發生規模7.0強震，就在震後不久，遠東地區堪察加半島「舍維留奇火山」（Shiveluch volcano）噴發，煙灰直衝5公里高空，觸發飛航紅色警報，俄羅斯火山與地震研究所也觀測到，千島群島（Kurile Islands）上的埃別科火山（Ebeko volcano）也噴發2.5公里高的火山灰，但尚未能判定是否為強震引發，而火山爆發與劇烈震動的畫面也隨之曝光。根據美聯社報導，俄羅斯堪察加半島沿海發生規模7.0強震，讓堪察加首府彼得羅巴甫洛夫斯克市（Petropavlovsk-Kamchatsky）在內等沿海地區感受劇烈搖晃；一位當地居民表示，這是長久以來發生的最強烈地震之一。地震事發當下的景象也曝光，住宅內的監視器拍攝畫面可看到，堪察加地區的房屋屋內出現劇烈搖晃，民眾屋內的電腦以及用品散落一地。此外，強震發生後，舍維留奇火山噴發，火山灰雲衝上5公里高空，綿延超過490公里，從畫面中可看到，火山灰雲不斷從火山口湧出，周遭道路全都覆蓋上了厚厚一層的火山灰。俄羅斯科學院火山暨地震研究所警告，規模7.0強震可能是該地更強烈地震的前兆，不排除在「24小時內」有規模接近9.0的第2起潛在強震發生的可能性。