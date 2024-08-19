林郁婷突然大跳三振舞！戴拳擊手套扭來扭去　粉絲：可以免費看嗎

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲川普暗諷林郁婷是變性人，並承諾「把男性趕出女性運動」，林郁婷以「用愛去包容一切」回應。（圖／記者陳云茹攝）

▲林郁婷在代言活動上突然跳起「三振舞」，令粉絲大為驚喜。（圖／林郁婷IG）

28歲「台灣拳后」林郁婷不畏性別爭議，為台灣拿下巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌，強大的心理素質、正向觀念和沉穩談吐成為青年楷模。私下童心未泯、愛耍搞笑的林郁婷，昨（18）日出席服飾品牌活動，當場跳起近來流行的南韓啦啦隊應援舞「三振舞」，粉絲驚喜大呼：「這是可以免費看的嗎？」林郁婷以一身黑色服裝、戴金色拳擊手套為廠商站台，活動進行到一半，林郁婷突然大跳韓職起亞虎啦啦隊的招牌「三振舞」，她動作熟練地比劃幾下，雖然前後只有短短3秒鐘，但「反差萌」模樣全被在場的粉絲錄下，並放上Threads搭配音樂，吸引超過10萬次瀏覽。原PO寫下：「林郁婷的三振舞，超可愛哈哈哈！好險有早點去排（隊），有夠近！」還透露該片段被林郁婷本人轉發到IG，大批粉絲欣喜，「配音樂更可愛了」、「郁婷還有點小內八」、「超Q救命」、「我真的瘋掉」、「我要付費看更多」、「好呆」、「真的好萌！」林郁婷在比賽期間，對於性別風波始終正向面對，沒有向外界顯露一絲負面情緒，直到確定拿下金牌、會場播放中華民國國旗歌，她才情緒潰堤，「會落淚也是因為代表著我的國家拿到這面獎牌，全台灣有這麼多人相信我、支持我到現在。」對於JK羅琳、川普對她性別的抹黑，林郁婷也以「謝謝J...那位朋友，讓大家都可以認識我」、「這是個友善的社會，我們包容不同聲音」回應。知名出版人傅月庵曾經發文談林郁婷：「慈悲沒有敵人，智慧不起煩惱。是非以不辯為解脫。這次奧運讓世人學到最多的選手。恭喜妳，台灣女孩，辛苦了！」陳文茜也轉發傅月庵的貼文，寫下：「是非，以不辯為解脫。智慧地，不受干擾地，前行。林郁婷贏得的豈止是一面體育金牌，揮拳時她的篤定，她的不怒不亂，她用自己孤獨辛酸的眼淚，教導了所有人！不只是台灣！」