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林郁婷突然大跳三振舞！戴拳擊手套扭來扭去　粉絲：可以免費看嗎

記者楊穎軒／綜合報導

▲林郁婷在公開活動突然跳起「三振舞」，愛耍寶一面全被粉絲錄下。（圖／美聯社）
▲林郁婷在公開活動突然跳起「三振舞」，愛耍寶一面全被粉絲錄下。（圖／美聯社）
28歲「台灣拳后」林郁婷不畏性別爭議，為台灣拿下巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌，強大的心理素質、正向觀念和沉穩談吐成為青年楷模。私下童心未泯、愛耍搞笑的林郁婷，昨（18）日出席服飾品牌活動，當場跳起近來流行的南韓啦啦隊應援舞「三振舞」，粉絲驚喜大呼：「這是可以免費看的嗎？」

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▲川普在賓州競選活動中暗諷巴黎奧運拳擊金牌林郁婷與阿爾及利亞選手Imane Khelif是變性人，並承諾「把男性趕出女性運動」，台灣金牌拳后林郁婷以「用愛去包容一切」霸氣回應，獲得全場熱烈掌聲。（圖／記者陳云茹攝）
▲川普暗諷林郁婷是變性人，並承諾「把男性趕出女性運動」，林郁婷以「用愛去包容一切」回應。（圖／記者陳云茹攝）
林郁婷以一身黑色服裝、戴金色拳擊手套為廠商站台，活動進行到一半，林郁婷突然大跳韓職起亞虎啦啦隊的招牌「三振舞」，她動作熟練地比劃幾下，雖然前後只有短短3秒鐘，但「反差萌」模樣全被在場的粉絲錄下，並放上Threads搭配音樂，吸引超過10萬次瀏覽。

原PO寫下：「林郁婷的三振舞，超可愛哈哈哈！好險有早點去排（隊），有夠近！」還透露該片段被林郁婷本人轉發到IG，大批粉絲欣喜，「配音樂更可愛了」、「郁婷還有點小內八」、「超Q救命」、「我真的瘋掉」、「我要付費看更多」、「好呆」、「真的好萌！」

▲林郁婷在代言活動上突然跳起「三振舞」。（圖／林郁婷IG）
▲林郁婷在代言活動上突然跳起「三振舞」，令粉絲大為驚喜。（圖／林郁婷IG）
讓世人學到最多的奧運選手　林郁婷用眼淚教導了所有人

林郁婷在比賽期間，對於性別風波始終正向面對，沒有向外界顯露一絲負面情緒，直到確定拿下金牌、會場播放中華民國國旗歌，她才情緒潰堤，「會落淚也是因為代表著我的國家拿到這面獎牌，全台灣有這麼多人相信我、支持我到現在。」對於JK羅琳、川普對她性別的抹黑，林郁婷也以「謝謝J...那位朋友，讓大家都可以認識我」、「這是個友善的社會，我們包容不同聲音」回應。

知名出版人傅月庵曾經發文談林郁婷：「慈悲沒有敵人，智慧不起煩惱。是非以不辯為解脫。這次奧運讓世人學到最多的選手。恭喜妳，台灣女孩，辛苦了！」陳文茜也轉發傅月庵的貼文，寫下：「是非，以不辯為解脫。智慧地，不受干擾地，前行。林郁婷贏得的豈止是一面體育金牌，揮拳時她的篤定，她的不怒不亂，她用自己孤獨辛酸的眼淚，教導了所有人！不只是台灣！」 

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