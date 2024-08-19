影／台灣雙塔登場！王齊麟和新搭檔邱相榤訓練影片曝光　輪轉神速

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BWF 2024超級750系列的日本羽球公開賽將在8月20日到25日進行，這將會是奧運男雙金牌得主王齊麟和新搭檔邱相榤首次實戰配合，兩人場上會展現什麼樣的化學反應，也受到外界關注。今（19）日世界羽聯也分享兩人的備戰影片，兩人在輪轉中展現不俗的移動力。在本屆奧運之後，李洋準備退役，188公分的王齊麟將和身高189公分的邱相榤搭檔，兩人的組合和之前的「麟洋配」完全不同，日本公開賽是他們首次搭檔，首輪就將對上印尼世界第6的Fajar Alfian／Muhammad Rian Ardianto，預計將是一場硬仗。今天BWF也釋出兩人練習的影片，他們在場上進行靈活的輪轉配合，不少球迷也在下面留言，除了稱讚這對新組合在配合上漸入佳境之外，也有人感傷地表示希望「李洋不要退」。在傳統羽球男雙組合中，通常會配一個前場和一個後場，不過過去也不是沒有兩名長人的搭檔。最好的例子當然就是昔日中國「雙塔」李俊慧／劉雨辰，兩人身高都在193公分以上，威壓性十足。王齊麟之前的搭檔陳宏麟和李洋都是前場組織型，讓爆發力十足的他可以坐鎮後場、發揮重扣的優勢，如今他和邱相榤組成台灣「雙塔」，勢必得有人承擔組織和前場工作的部分，王齊麟此前在受訪時也當仁不讓，稱自己在新組合中會擔任不同的角色。「現在輪到我帶學弟，所以要更多做帶領和組織的動作。」王齊麟說他會和宏麟學長及李洋多討教，看怎麼樣在領導方面做得更好，「畢竟也是和年輕有潛力的學弟搭檔，不希望拖累人家。」