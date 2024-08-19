評黃珊珊進善後小組是「球員兼裁判」　趙少康：檢討從柯文哲做起

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金做假帳疑雲，柯文哲宣布黨內4個反省措施，更要時任競選總幹事黃珊珊負責善後小組。對此，前中廣董事長趙少康今（19）日認為，黃珊珊來當善後小組根本是「球員兼裁判」，如果真的要檢討整個黨，要從柯文哲自身做起。趙少康稍早受訪時表示，黃珊珊來當善後小組根本是「球員兼裁判」，如果真的要檢討整個黨，要從柯文哲自身做起。趙少康更一連問好幾個問題，「為什麼這個黨變成一人政黨？黨的領導風格有沒有問題？為什麼離去的人都回頭罵民眾黨？這個黨的存在是做什麼？是為了扯國民黨後腿嗎？這個黨有什麼另外偉大的理想或理念？到底要做什麼？」趙少康直言，繼續維持這樣的風格也做不大，一直維持10％到15％的政黨支持度，他不知道柯文哲的目的到底何在。趙少康說，現在看來，民眾黨的選舉捐款真的滿可疑，為什麼很多都是匿名現金，有沒有可能是財團的捐款化整為零，以此規避選舉罷免法或社會觀感？趙少康感嘆，柯文哲午夜夢迴，會不會想2024總統選舉當時，若有跟新北市長侯友宜合作參選總統就好了？也許就不會像現在這樣，民眾黨一波未平一波又起，引起這麼多紛爭，後面還有司法追殺。