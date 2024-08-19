范冰冰北京混不下去？被爆移居香港　站路邊等車鼻酸現況曝光

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▲范冰冰被拍到在香港搭計程車，背影很低調，沒有巨星的排場，腳上的球鞋更被指是3年前的舊鞋。（圖／微博）

▲范冰冰接拍韓國電影《綠夜》，大膽挑戰女女戀，可惜票房成績不佳。（圖／范冰冰IG）

▲范冰冰在中國失去市場，跑到泰國出席潑水節活動。（圖／范冰冰小紅書）

中國女星范冰冰因被抓包簽「陰陽合約」逃漏稅，遭到中國大陸娛樂圈封殺、演藝事業全面停擺；不過范冰冰近年積極復出，不僅接拍韓國電影《綠夜》，還成立自己的保養品品牌，不放過任何賺錢機會。近日范冰冰又被傳搬到香港定居，有網友偶遇范冰冰在香港路邊等計程車，身邊一個人都沒有，看起來格外孤單，也不禁讓粉絲鼻酸。近日有網友在香港街頭偶遇范冰冰，只見她身穿淡黃色長洋裝站在路邊等車，綁著高馬尾搭配球鞋，看起來狀態不錯。微博一名娛樂型博主就轉發照片，表示范冰冰腳上的白色球鞋從3年前穿到現在，如今一個人出門沒有助理、保鑣接送，獨自在路邊招計程車，背影看起來「低調的像普通人」，不免讓粉絲感到有些鼻酸。事實上，范冰冰的逃漏稅風波重擊她的演藝事業，儘管她積極復出還是被中國影視圈封殺，只能把事業重心轉往國外，近來也有消息指出，范冰冰已定居香港，搬進許多香港富豪都愛的半山豪宅。上個月底有民眾捕捉范冰冰在香港餐廳和朋友吃飯，只見照片中，范冰冰皮膚還是白的透亮，氣色感覺相當不錯。雖然不能在中國繼續拍戲，但范冰冰仍不放棄演藝事業，先前她更接拍韓國電影《綠夜》，在劇中大膽挑戰「女女戀」，做出最新突破，該片在去年2月23日登上第73屆柏林影展舉行全球首映，可惜票房慘澹，只賣出7萬美元，和范冰冰過去的電影成績相比落差很大，也讓不少網友感嘆，「范冰冰已經回不去了」。