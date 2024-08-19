舊鞋救命國際基督關懷協會攜手環保局　邀捐百雙舊鞋幫助非洲人民

一雙穿舊的鞋子，卻能幫助貧苦環境的居民免於感染疾病。舊鞋救命國際基督關懷協會今（19）日攜手新北市政府環保局、文華東方酒店舉辦10週年活動，邀集民眾捐出塵封已久的舊鞋，並且分享與其有關的故事，進而投入9月舉行的「舊鞋。拾現改變」主題展覽。之後舊鞋救命將把100雙舊鞋送往非洲肯亞，幫助孩童遠離沙蚤蟲，成就一場跨域的公益行動。
舊鞋救命表示，活動是以「這次招募的不是鞋，而是您的故事」作為宗旨，紀念關懷協會成立10週年，並且邀請民眾翻開鞋櫃，捐出塵封已久的舊鞋，分享與其相關的感人故事，創辦人楊右任除了預告將在9月展開主題特展「舊鞋。拾現改變」，並且強調舊鞋救命跨洋援助非洲貧童的永續承諾。
舊鞋救命提到，2014年一張「舊鞋。救命」海報，使得楊右任、雷可樂夫婦意外號召20萬台灣民眾參與二手鞋的捐贈，幫助非洲肯亞孩童遠離沙蚤蟲，而在10年以來，開展的6大計畫也在非洲各地角落持續深耕，包括潔淨飲水、興學再到養雞農耕，多個面向改善當地民眾的生活品質，足跡遍及超過12個非洲國家，累計吸引2.4萬名志工加入，受惠超過3百萬人。
另一方面，新北市環保局副局長朱益君捐出舊鞋，作為「舊鞋。拾現改變」特展的首雙鞋子，也以實際行動當作號召，邀請全台的熱心民眾一同參與兼顧人道、環保與永續發展的行動，還有文華東方酒店派員參與舊鞋整理志工服務，同樣捐出舊鞋積極支持特展，而且非洲國家史瓦帝尼王國的留學生也有到場，感謝熱心民眾對於非洲同胞的援助。
舊鞋救命指出，「舊鞋。拾現改變」10周年特展活動暨國際永續論壇 ，將於9月7日至8日在台北市花博園區開展，藉由微型非洲社區體驗，帶領民眾親身感受當地生活，並且展示非洲社區營造成果，歡迎民眾報名參與。
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舊鞋救命提到，2014年一張「舊鞋。救命」海報，使得楊右任、雷可樂夫婦意外號召20萬台灣民眾參與二手鞋的捐贈，幫助非洲肯亞孩童遠離沙蚤蟲，而在10年以來，開展的6大計畫也在非洲各地角落持續深耕，包括潔淨飲水、興學再到養雞農耕，多個面向改善當地民眾的生活品質，足跡遍及超過12個非洲國家，累計吸引2.4萬名志工加入，受惠超過3百萬人。
另一方面，新北市環保局副局長朱益君捐出舊鞋，作為「舊鞋。拾現改變」特展的首雙鞋子，也以實際行動當作號召，邀請全台的熱心民眾一同參與兼顧人道、環保與永續發展的行動，還有文華東方酒店派員參與舊鞋整理志工服務，同樣捐出舊鞋積極支持特展，而且非洲國家史瓦帝尼王國的留學生也有到場，感謝熱心民眾對於非洲同胞的援助。
舊鞋救命指出，「舊鞋。拾現改變」10周年特展活動暨國際永續論壇 ，將於9月7日至8日在台北市花博園區開展，藉由微型非洲社區體驗，帶領民眾親身感受當地生活，並且展示非洲社區營造成果，歡迎民眾報名參與。