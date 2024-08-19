BIGBANG太陽強勢襲台！12月空降台北送聖誕禮物　搶票時間一次看

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▲BIGBANG太陽坦言自己非常想念粉絲，並開心表示要「回台北」了。（圖／Live Nation Taiwan 提供）

BIGBANG主唱TAEYANG太陽在今（19）日出道週年日，送上超暖驚喜給粉絲！睽違7年的個人巡演SOLO CONCERT巡迴「TAEYANG 2024 TOUR IN TAIPEI」繼連兩場在首爾5分鐘內秒殺後，正式宣佈將在12月14日唱進台北流行音樂中心，更曝光搶票時間，要粉絲抓緊機會。太陽稍早也在社群PO出「18顆黃色愛心加上一頂皇冠」的emoji歡慶，更表示：「非常想念大家，很開心在聖誕時節送上這份禮物給大家，我要帶著巡迴回台北了！」並表示這會是今年聖誕12月最溫暖的一場KPOP大秀。太陽從擔當BIGBANG主唱開始，就把KPOP風潮帶到全世界，生涯累積超過100座大獎肯定，成為史上最高銷量男團之一，接著SOLO事業飆下冠軍金曲〈Eyes, Nose, Lips〉被眾多大獎冊封「年度單曲」、專輯〈White Night〉拿下告示牌世界下載榜冠軍、與BTS Jimin對唱曲〈VIBE〉首度攻入告示牌熱門榜百大等，除了拓展音樂事業版圖，走在潮流尖端的TAEYANG時尚也受到廣泛關注，包括Calvin Klein CK One 20週年全球代言大使、與Fendi攜手推聯名款、史上第一位南韓男星成為GIVENCHY全球代言人等。