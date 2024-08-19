強制父親休4週有薪產假！新加坡育嬰福利　父母共用產假再增10週

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全球少子化加劇，各國政府都在煩惱出生率問題。新加坡總理兼財政部長黃循財在18日宣佈，2025年4月1日起推出新版父母共用產假計劃，2025、2026年分2階段讓在職父母共享的有薪產假逐步增至10週，未來將強制讓公司給父親休至少4週的有薪產假。根據《聯合早報》，黃循財18日發表國慶群眾大會演說時表示，這10週的父母共用產假將由政府承擔薪水。新措施全面實施後，加上現有育嬰假，在職父母在新生兒出生頭一年裏，總共可申請的育嬰假將從20週增至30週。黃循財稱：「我希望，這項改變能讓年輕夫婦更安心，我們在打造一個友善家庭的新加坡，我們會幫助你們在工作和照顧家庭責任之間維持較好的平衡。放膽迎向未來吧！全心投入你們的婚姻和養兒育女的旅程。」近幾年新加坡的出生率十分低迷，2023年首次跌至1.0以下，遠低於2.1的人口替代水平。雖然新加坡政府過去幾年狂發錢想促進生育率，但沒什麼效果。另外，韓國的生育率從前年的0.78跌至去年的0.72，是全球生育率最低的國家。馬來西亞和泰國的生育率在2022年也分別跌至1.6和1.08。一些歐洲國家的生育率也逐年下跌；義大利在2022年的生育率為160年來新低，西班牙則是80年來新低。