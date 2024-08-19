李孟諺今墾丁視察！婚外情一爆「行程鬼轉」躲媒體　下午火速請辭

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▲交通部長李孟諺今（19）日上午才到墾丁考察，下午就因婚外情事件火速請辭。（圖／氣象署提供）

交通部長李孟諺今（19）日上午被網友在PTT爆出有婚外情，女主角與他相戀10年，相關照片在網路上瘋傳，下午李孟諺火速請辭道歉，上任僅短短92天。氣象署活動相關人員告訴《NOWnews》記者，今早李孟諺連同「道安及路政司長」、「公路局局長」等一行人前往墾丁氣象雷達站考察，在雷達站的巡視過程中，李孟諺表現相當正常，針對雷達站的儀器、操作方式也提供不少建議和詢問，甚至勉勵氣象署針對前陣子「凱米颱風」的預報和應對。上午在墾丁雷達站行程結束後，李孟諺原先計劃和氣象署人員、隨行記者一同搭乘12時55分從左營出發的高鐵返回台北，據《中央社》報導，李孟諺疑似在事件爆發後後，改由從高鐵台南站搭乘高鐵北返，避開隨行共同視察的媒體；而根據交通部網站，歷年任期最短的交通部長是中華民國政府遷台後首任交通部長陳良，任期為民國1950年2月1日至3月14日，不到2個月；