涮乃葉、肉多多勁敵爆出來了！老饕吃這間10年：459元水準太高　

李孟諺今墾丁視察！婚外情一爆「行程鬼轉」躲媒體　下午火速請辭

記者張志浩／綜合報導

▲交通部長李孟諺今（19）日上午被網友在PTT爆出有婚外情，相關照片在網路上瘋傳，下午李孟諺火速請辭道歉。（圖／記者吳翊緁攝）
▲交通部長李孟諺今（19）日上午被網友在PTT爆出有婚外情，相關照片在網路上瘋傳，下午李孟諺火速請辭道歉。（圖／記者吳翊緁攝）
交通部長李孟諺今（19）日上午被網友在PTT爆出有婚外情，女主角與他相戀10年，相關照片在網路上瘋傳，下午李孟諺火速請辭道歉，上任僅短短92天。據了解，李孟諺今天上午才到墾丁氣象署的氣象雷達站，與會人員表示他在活動中神情相當正常，活動結束回程路上被爆料後，就隨即更改返回台北的行程，隨後就傳出辭職消息。

我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象署活動相關人員告訴《NOWnews》記者，今早李孟諺連同「道安及路政司長」、「公路局局長」等一行人前往墾丁氣象雷達站考察，在雷達站的巡視過程中，李孟諺表現相當正常，針對雷達站的儀器、操作方式也提供不少建議和詢問，甚至勉勵氣象署針對前陣子「凱米颱風」的預報和應對。

▲交通部長李孟諺今（19）日上午才到墾丁考察，下午就因婚外情事件火速請辭。（圖／氣象署提供）
▲交通部長李孟諺今（19）日上午才到墾丁考察，下午就因婚外情事件火速請辭。（圖／氣象署提供）
上午在墾丁雷達站行程結束後，李孟諺原先計劃和氣象署人員、隨行記者一同搭乘12時55分從左營出發的高鐵返回台北，想不到從墾丁到左營的過程中，婚外情的事件遭網友爆出，氣象署人員指出「我們是坐不同車到左營，原本都是搭同一班高鐵，但事情爆發後，部長就取消一同返北的行程，之後就沒遇到了。」

據《中央社》報導，李孟諺疑似在事件爆發後後，改由從高鐵台南站搭乘高鐵北返，避開隨行共同視察的媒體；而根據交通部網站，歷年任期最短的交通部長是中華民國政府遷台後首任交通部長陳良，任期為民國1950年2月1日至3月14日，不到2個月；李孟諺則是因爆出婚外情，在上任短短92天後就離開。

快訊／李孟諺遭爆「始亂終棄」10年情婦　已向賴清德口頭請辭

李孟諺遭爆婚外情「始亂終棄」閃電請辭　黃揚明：蔡規賴不隨

人物／拚命三郎李孟諺「曾笑說當太太司機」　今染桃色風波恐落馬

20多年未漲價！傳台鐵票價調漲4成？李孟諺：9月底提出相關方案

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選