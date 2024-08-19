「MOJOIN」漫畫小說平台推新作　雨墨濂BL大作《寵物關係》上線

橘子集團旗下漫畫小說品牌MOJOIN，鎖定最火紅的BL類型作品，邀請作家雨墨濂推出新作《寵物關係》。雨墨濂擅長描寫人物之間的情感、細膩的堆疊出立體的角色形象，這次以寵物為主題，大膽挑戰「囚禁」元素。
故事中主角兩人扭曲的相處關係，背後卻包含了各自的心理創傷，呈現又痛又浪漫的劇情。沈星燭在遭遇許多人生挫折自殺失敗後，被獸醫師莊霆尉撿回家，並說出當狗就不會那麼痛苦了，沒想到莊霆尉真的以「寵物」的方式豢養他。於是沈星燭在自尊與生存中不斷地掙扎，也發現逐漸沉溺於這樣的生活。《寵物關係》每週四上午11點準時在MOJOIN平台更新。
人類被當寵物豢養，雨墨濂藉作品傳達絕處逢生的力量
雨墨濂之前的作品，皆大膽挑戰禁忌元素，像是親生兄弟戀愛，或是男妓的買賣愛情等。這次的《寵物關係》讓主角沈星燭變成他人的寵物，建立起扭曲的關係。雖然主角失去生命的掌控權，以及做為人類的自尊，是部有點沉重的作品。雨墨濂卻希望讓大家理解，即使失去了一切，只要有勇氣還是能重獲力量站起來。
而問到雨墨濂對於自尊與生存的想法，她表示雖然放棄生命是一個選擇，不過在絕望的處境都還能找到轉機，活著才是最重要的事情。但她也開玩笑說，如果當寵物能換取安逸的生活跟做事的空間，似乎也是不錯的選項。
顛覆醫者形象！溫柔病態獸醫師圈養迷茫小受
《寵物關係》主角設定中，莊霆尉是獸醫師，沈星燭是漫畫家。一般大眾對於獸醫師的印象大多為溫柔、耐心、喜歡小動物。但故事中莊霆尉卻顛覆了大家對獸醫師的形象，用錯誤的方式對待自己的寵物（沈星燭），剝奪他對自己生命的控制權，將其視為狗一般調教。
而雨墨濂也表示，兩位主角就像現實的飼主與寵物一樣，寵物會試探底線、也會得寸進尺的搗亂；飼主在面對這樣的表現，則飽含著愛情給予處罰。但他們畢竟都是有自我意識、情感的人類，即使是在意外中相遇，但隨著時間的推進，也在彼此的身上找到療癒內心的方式。
這是一個探討自尊與生存、相互依賴的故事，看完之後也會獲得置死地而後生的勇氣，雨墨濂大方推薦：「喜歡雙向救贖題材，歡迎進來看看！」。《寵物關係》上線即獲得廣大的迴響，許多網友紛紛留言敲碗最新話，全新章節每周四11：00在MOJOIN平台準時更新。
《寵物關係》小說：https://mojoin.tw/GiEZl
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人類被當寵物豢養，雨墨濂藉作品傳達絕處逢生的力量
雨墨濂之前的作品，皆大膽挑戰禁忌元素，像是親生兄弟戀愛，或是男妓的買賣愛情等。這次的《寵物關係》讓主角沈星燭變成他人的寵物，建立起扭曲的關係。雖然主角失去生命的掌控權，以及做為人類的自尊，是部有點沉重的作品。雨墨濂卻希望讓大家理解，即使失去了一切，只要有勇氣還是能重獲力量站起來。
而問到雨墨濂對於自尊與生存的想法，她表示雖然放棄生命是一個選擇，不過在絕望的處境都還能找到轉機，活著才是最重要的事情。但她也開玩笑說，如果當寵物能換取安逸的生活跟做事的空間，似乎也是不錯的選項。
顛覆醫者形象！溫柔病態獸醫師圈養迷茫小受
《寵物關係》主角設定中，莊霆尉是獸醫師，沈星燭是漫畫家。一般大眾對於獸醫師的印象大多為溫柔、耐心、喜歡小動物。但故事中莊霆尉卻顛覆了大家對獸醫師的形象，用錯誤的方式對待自己的寵物（沈星燭），剝奪他對自己生命的控制權，將其視為狗一般調教。
而雨墨濂也表示，兩位主角就像現實的飼主與寵物一樣，寵物會試探底線、也會得寸進尺的搗亂；飼主在面對這樣的表現，則飽含著愛情給予處罰。但他們畢竟都是有自我意識、情感的人類，即使是在意外中相遇，但隨著時間的推進，也在彼此的身上找到療癒內心的方式。
這是一個探討自尊與生存、相互依賴的故事，看完之後也會獲得置死地而後生的勇氣，雨墨濂大方推薦：「喜歡雙向救贖題材，歡迎進來看看！」。《寵物關係》上線即獲得廣大的迴響，許多網友紛紛留言敲碗最新話，全新章節每周四11：00在MOJOIN平台準時更新。
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