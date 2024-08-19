Steve Kerr領軍奧運奪金功成身退　美國夢幻隊新任教頭兩人呼聲高

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前不久剛結束的巴黎奧運，美國男籃在總教練Steve Kerr領軍下以全勝之姿成功衛冕金牌，如今有消息指出Steve Kerr將功成身退卸下美國男籃兵符，同時也傳出接掌兵符人選，將在Erik Spoelstra、Tyronn Lue二人之中產生。根據NBA記者Marc Stein報導，Steve Kerr預計將卸下美國男籃總教練一職，一旦消息成真，也意味著美國籃協必須要尋找新任美國男籃主帥，Marc Stein指出現任邁阿密熱火隊總教練Erik Spoelstra以及洛杉磯快艇總教練Tyronn Lue目前高機率出線新任總教練一職，這兩人同時也是本屆奧運教練團成員。儘管本屆奧運Steve Kerr的用人調度飽受外界質疑，將新科NBA冠軍隊成員Jayson Tatum冷凍在板凳上的做法引發許多人的不理解，另外在四強賽依賴「詹杜庫」LeBron James、Kevin Durant、Stephen Curry三名老將連線，更是被狠酸在「啃老」，但他扛過這些爭議，Steve Kerr還是帶領美國隊完成本屆奧運的冠軍霸業，而Steve Kerr也曾在奪得金牌後開玩笑表示自己可能要從國家隊總教練的位置退休了。事實上，Steve Kerr在2020年受訪時就曾透露，他只會執教美國男籃到巴黎奧運結束，奧運結束後就會卸任，延續Gregg Popovich的方式退下美國男籃總教練一職，2020年東京奧運結束當時Steve Kerr就是從Gregg Popovich手上接下巴黎奧運主帥一職，現如今他也將把執教的火炬以同樣方式傳遞下去。