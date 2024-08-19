柯競選「胖卡」天價租金！黃珊珊：政治獻金法規定只能租不能買

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲在競選總統期間有2部宣傳車，包括小貨卡改裝的「美好號」，以及胖卡外型的「相信號」。網紅「四叉貓」劉宇爆料，柯文哲政治獻金花了200萬租宣傳車，對象正是木可公司，質疑中古車車價只要20萬，為何民眾黨不買下來？對此，時任柯文哲競選總幹事、立委黃珊珊今（19）日表示，依據政治獻金法規定不能買車，所以只能租車。民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金假帳疑雲延燒，柯文哲下令由黃珊珊組成善後小組處理，並比照疫情期間的防疫記者會，每日召開記者會澄清疑慮。今日下午黃珊珊與時任柯文哲競選副總幹事陳智菡一同出席記者會回應。針對誤登部分，黃珊珊表示，誤登餐會有2項，一項是餐費會計將兩筆分別是960元、110元誤登成960,100元；另一項是雜支支出56,000元誤登成5,600元。黃珊珊表示，漏登項目包括馬克杯製作29,600元、客製襪訂做32,761元、軟體Kahoot一年使用費18,810元，另外還有交通費、住宿費、匯款手續費漏登。針對外界質疑柯文哲訪美行程車資超貴，高達90萬元，黃珊珊表示，將柯文哲美西行程誤登為美東，與副總統參選人吳欣盈的美東團誤登成一團。針對綠營質疑柯文哲在台南造勢花475萬、民進黨辦座談只要18萬，黃珊珊說，造勢與座談的規模、形式與人數截然不同，並指出賴清德在總統大選「集會支出」前10筆就花了近1700萬。針對綠營質疑選舉花900萬買面紙，黃珊珊表示，900萬包括買面紙每包1.36元、菜瓜布每包3.9元，由競選總部統一製作面紙、菜瓜布、旗子等小物，並提供給競選總部、全國地方黨部、志工團、陸戰隊與監票部隊等單位。針對四叉貓質疑柯文哲政治獻金花了200萬租宣傳車，對象正是木可公司，質疑中古車車價只要20萬，為何民眾黨不買下來？黃珊珊搬出政治獻金法指出，「候選人收受之政治獻金，得支用於租用宣傳車輛，不包括購買宣傳車輛。」針對名嘴宣稱首次政治獻金申報就要上傳憑證單據，陳智菡駁斥為不實資訊，依法政治獻金可使用4年，不需檢附憑證，由競辦留存、保管5年，接下來每年申報「 賸餘款」時，才需在申報時附上賸餘款支出單據。最後，陳智菡強調漏報支出均有憑證單據，並無涉及不法，未來競選期間會將黨內現有的「財物監督委員會機制」及「電子帳務系統」納入運作，確保帳目清楚確實。