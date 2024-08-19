不健康也喝！「1手搖飲」泡奶精粉大家超愛　眾急問：哪裡還有賣

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▲網友詢問許多店家，每家都表明是用「真芋頭」下去製作，甚至有很多手搖飲店的芋頭奶茶還會加「天然芋泥」搭配鮮奶，讓原po大喊「想要假的香精芋頭」。（圖／南投縣環保局提供）

▲有網友熱心回應哪裡有賣香精芋頭粉奶茶，「感覺名稱是『芋香』的機會比較大」、「茶魔的芋頭沙牛奶是粉泡的」。（圖／記者蕭涵云攝）

大家都知道奶精粉不健康，但「這款」飲料泡奶精粉真的讓人懷念！現今健康意識抬頭，多數手搖飲店家都用真材實料的芋頭去製作芋頭奶茶，有網友表示，以前常喝奶精粉泡的芋頭奶茶，但現在全部都是「真芋頭」，讓他懷念喊話「我想要假的香精芋頭啊！」，並詢問「哪裡還有賣這種飲料？」一名網友在社群媒體「Dcard」上發文「台灣哪裡還有這種假芋頭粉？」表示自己之前很喜歡喝快可立的芋頭牛奶，但現在詢問許多店家，，甚至有很多手搖飲店的芋頭奶茶還會加「天然芋泥」搭配鮮奶，，越化學越愛。文章一出，一票網友紛紛贊同、「假的芋頭最對味」，也有人表示自己之前沒嘗試過香精芋頭奶茶，聽網友一說「想去喝喝看了解一下到底多好喝」。也有網友熱心回應哪裡有賣香精芋頭粉奶茶，、「茶魔的芋頭沙牛奶是粉泡的」、「不要找知名連鎖品牌比較有機會」、「阿薩姆芋頭奶茶」、「貢茶都是芋頭香精奶！」但醫師說明，因便宜、易儲存，所以被用來牛奶替代物，奶精下肚後，，所以民眾不能因好喝便大量飲用，除了徒增熱量及體重，更提高身體慢性發炎、肥胖的風險，成為慢性疾病的高危險群。