Jessi宣布來台北水炸彈！粉絲留言國罵「X」　歡迎嘻哈女王來台

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▲ Jessi也相當熱情的回應粉絲，似乎也相當期待這次的來台之旅。（圖／jessicah_o IG）

▲Jessi憑藉不做作的直爽性格與獨特的美式唱腔，圈粉無數，台灣粉絲也非常想念這位豪邁的饒舌女王。（圖／jessicah_o IG）

韓國饒舌女王Jessi（扈賢珠）日前正式宣布，即將來台參加9月份的WaterBomb音樂節（水炸彈音樂節）台北場，熱愛參加戶外音樂節的Jessi走到世界各地都會和台下粉絲學習當地髒話怎麼說，去年連續兩次造訪台灣的她也學會了台灣國罵：「X」，她在舞台狂喊「X！」的影片也在台、韓網路上爆紅。主辦方一官宣Jessi會到場，不只吸引了無數台灣粉絲敲碗，連Jessi本人也留言寫下：「Gan（台灣髒話的英文拼音）」，讓喜歡她的粉絲們直接沸騰。熱情奔放的Jessi在去年訪台時，直接在台上用麥克風問台下粉絲：「台灣的髒話怎麼說？」粉絲狂喊：「Gan」回應她，越講越順口的Jessi直接來了句「You Gan」點燃現場，所有粉絲忍不住尖叫歡呼。沒想到回韓後的Jessi不忘台灣，在綜藝節目中直接在鏡頭前炫耀自己剛學會的國罵，爆笑反應差點引發放送事故，該片段也在韓網爆紅。在水炸彈音樂節官網發布的參與藝人名單下，Jessi本人留言寫下：「Gan」，她也同時回覆該貼文：「Seee youuu soon my lovers！」配上一堆愛心表情符號，似乎相當期待這次的來台之旅。來自美國紐約的韓裔女歌手Jessi自15歲回到韓國發展後，憑藉不做作的直爽性格與獨特的美式唱腔，在當時的韓國娛樂圈中開創全新的道路。Jessi也大方承認自己臉上的眼、鼻、嘴都做過整形手術外，連胸部都是隆的，傻大姐的形象圈粉無數，自去年來台後粉絲也非常想念這位豪邁的饒舌女王，忍不住高呼：「快點！等著姊姊來罵我！」