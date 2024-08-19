遭爆砸1400萬做假民調　黃珊珊親揭密：若要做假不用委託別人

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民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳風暴持續延燒，柯文哲18日宣布4大改革措施，要求時任競選總幹事黃珊珊「善後」，定期將查帳進度跟社會報告。民眾黨今（19）日舉行首場查帳記者會，黃珊珊親上火線說明。被問到民眾黨總統大選民調被爆出花了1400多萬，甚至被質疑做假民調，黃珊珊表示，總統大選時是每天追蹤做滾動式民調，所以時間比較長，且重點是不可能有人做假民調，「要做假民調就直接做就好，不需要再去委託人家。」針對被質疑總統大選民調花了1400多萬，其中給求真民調公司990萬，另也被質疑做假民調，且給趨勢民調公司費用還包括了宣傳費，黃珊珊表示，在總統大選時做的民調，因黨內人力有限，資源有限，但希望可以了解每天民意的導向，所以民調是每天追蹤做滾動式民調，時間比較長，但所有民調都是按照專業、科學的方法，不管大家日後有什麼樣的評價，但在做的過程中，都是按照相關且應該有的方法，重點是不可能有人做假民調，「要做假民調就直接做就好，不需要再去委託人家，委託人家就是要了解真實的狀況，所以這部分都有相關的民調報告，有相關結案報告，不需要做假。」至於民眾黨前秘書長謝立功質疑，前立委蔡壁如面對論文風波時是馬上辭職止血，認為黃珊珊要善後沒問題，但應該先辭職。對此，黃珊珊表示，最近大家都有很多指教，不管大家有什麼意見，都會虛心接受，也正在檢討，「再講一次，我們競選總部的同仁，我們大家都會一起面對這個善後，跟必須要重建信任，所以重點在於不是個人的問題，所有外界的意見，我們都會把他當成是好意就好了。」