王齊麟連莊奧運金牌！秘訣竟靠它　曝光長途飛行慘痛經驗

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▲（圖／DR.WU提供）

▲王齊麟使用「DR.WU杏仁酸煥膚系列」後愛不釋手。（圖／DR.WU提供）

王齊麟連續兩屆奧運拿下羽球男雙金牌，擁有明星般高大的身材與高顏值的他，近來人氣不斷攀升。他透露經常因為比賽的緊繃、飛行時差，忘了善待自己的肌膚。這一次參加巴黎奧運，帶上有「刷酸界金牌」美譽的「DR.WU杏仁酸煥膚系列」，除了保養，更如願在球場上奪金。王齊麟透露，因為臉部容易過敏，平時就滿注重保養，但都是偏基礎簡單的保養方式。由於他在世界各地比賽，常常需要搭長途飛機，很容易有肌膚乾燥問題，過去就有過忘記帶隨身帶保濕品，整張臉乾燥紅癢的慘痛經驗。這次參加巴黎奧運，每一場比賽前，王齊麟都處於緊繃狀態，他不斷練習、對戰、思考戰術，經常沒時間好好照顧自己，女友十元（陳詩媛）也曾提醒他記得保養，因為比賽容易爆汗出油、加上必須適應國外不同氣候，一不小心就會狂冒痘痘、粉刺、造成毛孔粗大，他笑說：「我之前角質厚到被說可以搓出屑屑！」因緣際會下，他認識了有「刷酸界金牌」美名的「DR.WU杏仁酸煥膚系列 」，原本是抱著「討個吉利」的想法，看帶上「刷酸界金牌」是不是能幫助拿下奧運金牌，結果不但奪金圓夢，更讓他深刻感受到「DR.WU杏仁酸煥膚系列」的好用：「溫和又高效代謝角質，改善我痘痘粉刺和毛孔粗大等問題，特別適合我這樣長期練習比賽、沒時間好好保養的人。」王齊麟連莊奧運金牌之後，成為媒體、網友的關注焦點，這陣子他爭議不斷，先是因為高調放閃掀起風波，又被懷疑邊開車邊用手機，甚至被影射是「負心漢」，王齊麟本人似乎不受影響，大方揭開他奪金背後的「肌」密，就是「DR.WU杏仁酸煥膚系列」的3大特點「簡單、快速、有效」，由於他習慣查看每日星座運勢、比賽時身上會配戴幸運色物品：「如果說出國有什麼不能沒帶？除了我的羽球裝備，大概是同為刷酸界金牌的DR.WU杏仁酸煥膚產品吧！」