鼓鼓才剛求婚大元！愛情事業兩得意　驚喜曝光「新身分」嗨翻粉絲

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▲鼓鼓（右）擔任庾澄慶（左）的助理主持。（圖／相信音樂 提供）

▲鼓鼓目前還忙著在大陸綜藝《閃亮星電音》中當電音主持。（圖／相信音樂 提供）

鼓鼓呂思緯幾個月前才剛和女友大元求婚成功，近日愛情事業兩得意，除了和蕭秉治組成的限定團GX將在9月22日舉辦「大玩一票ALL YOU CAN PLAY」巡迴演唱會，登上香港麥花臣場館開唱以外，還宣布了自己的「新身分」，就是參加浙江衛視的《樂來樂快樂》以及優酷《閃亮星電音》兩個熱播節目的錄製，分別擔任助理主持以及電音製作人，演藝事業越走越順。以音樂現場為主軸的形式，由庾澄慶主持的節目《樂來樂快樂》，而視庾澄慶為偶像的鼓鼓，坦言曾買過每1張哈林的專輯，也曾在自己專輯中寫了1首〈老實情人〉，向偶像庾澄慶致敬，能透過節目和偶像合作，鼓鼓相當興奮，稱已經加入「哈林戰隊」：「能跟著哈林哥製作音樂節目是我音樂旅程中沒有想過的夢幻旅程，每一次錄影都收獲滿滿，除此之外中在旁聽到每位成功的歌手分享音樂人生觀，太幸福了。」一開始主持過程鼓鼓可說是戰戰兢兢，他說：「因為哈林哥是大前輩，所以一開始不太敢開玩笑，後來發現他其實是沒有架子的前輩。」從哈林哥身上，鼓鼓學到很多，對於演出的認真，每集都準備不同的演出；對於唱歌的方式與設計都有其原因；對於事情的堅持，透露很多事都是靠練習，一次唱不好，練一萬次總唱得好，這種種的一切，看見一個大前輩成功的原因。另外，《閃亮星電音》是以城市巡遊電音競演為主的綜藝節目。由節目發起人潘瑋柏、黃覺兩人登陸上海、成都、武漢3個不同城市，攜手12位星電音城市玩家和多名實力星電音製作人交織出全新火花，鼓鼓特別以唱作歌手角色擔任成都站電音製作人與王霏霏、潘瑋柏合作帶來精彩的演出。