啦啦隊靠「台面下工作」2年能買房？她曝收入管道：學理財犯法嗎

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴可分享網路上對於啦啦隊收入的謠言，無奈說很侮辱這個職業。（圖／翻攝自Threads）

▲「小龍女」賴可大方透露，啦啦隊的收入除了球賽，還有通告或業配。（圖／翻攝自賴可IG）

近幾年台灣掀起啦啦隊風潮，從林襄、籃籃、李多慧、峮峮等人開始，女孩們也逐漸明星化，成為各大綜藝節目新寵兒，也各有粉絲、擁護者，近來網路上一名網友發問，「好奇台灣跳啦啦隊一個月薪資多少」，很快就有上百則討論，有部分網友留言說啦啦隊都是賺「台面下的」，讓味全龍成員賴可傻眼回，「在台灣學習投資理財犯法嗎？」也引來其他啦啦隊女孩回應。賴可在Threads上PO出留言截圖，只見有網友詢問，「好奇台灣跳啦啦隊一個月薪資多少」，有人好似知道內情似的，直接說，「私下接的，不誇張，2年能買房」、「很多啦啦隊員整天出國，但不是出外景，應該就知道在接什麼工作了」、「線上線下都是體力活」、「主要賺桌面下的」、「很少但出去賣的一堆」。諸多不堪入目的留言，讓賴可無奈回，「身為啦啦隊看到此番言論，只想弱弱的（地）問一句，在台灣學習投資理財犯法嗎？」曾擔任《全明星運動會》紅隊經理，統一獅、攻城獅啦啦隊成員Faye（許斐棋）就留言，「是不是有什麼誤會⋯為什麼女生常常出國就會被聯想到那些不好的事？更令人心寒的是，這些話有時候還是來自同樣身為女生的人。正是這樣的偏見，才讓社會中性別歧視的問題層出不窮。」統一獅啦啦隊員綵冞也說，「我跳了6年依然買不起房。」前富邦啦啦隊隊長Cali（卡兒）則喊，「傻眼，超多無知的言論。」賴可幽默說，只是看到就分享給大家笑一下，要大家別太生氣，自己則是當笑話配宵夜看，也直接曝光啦啦隊的收入管道，「啦啦隊員除了跳球賽，也會接其他通告表演或業配。」有網友建議她提吿，她則說留言不是針對她，但就是很侮辱這個職業。