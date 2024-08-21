丁海寅聽錯問題「跟台灣記者公開戀愛經驗」　庭沼珉嚇瘋狂打PASS

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▲丁海寅、庭沼珉（左）劇中飾演從小到大的好朋友。（圖／Netflix）

▲丁海寅知道庭沼珉媽媽「買自己代言的海苔」行為，露出害羞微笑。（圖／Netflix）

▲庭沼珉（右）一直在救丁海寅，場面爆笑。（圖／Netflix）

▲庭沼珉（左）透露曾一直轉學，所以學生時期的朋友並不多。（圖／Netflix）

▲▼《媽媽朋友的兒子》中，丁海寅、庭沼珉（上下圖右）有望日久生情，後續發展讓觀眾期待。（圖／Netflix）

▲訪問中，丁海寅（左）對談真摯，2人不斷製造笑料。（圖／Netflix）

韓星丁海寅、庭沼珉（又譯：庭沼玟）主演的電視劇《媽媽朋友的兒子》已開播，2人為了宣傳作品，特別接受台灣媒體視訊訪問，聊到「日久生情」和「一見鍾情」演技上的差異，丁海寅居然「理解錯誤」乖乖招認愛情觀，還說：「我覺得我不是那種會一見鍾情的人。」庭沼珉不斷提醒「是問演技」，2人你一句我一句導致場面混亂爆笑，丁海寅最後才回過神，小聲的跟庭沼珉說「謝謝」，感謝對方不時的「插話」救援。《媽媽朋友的兒子》劇情講述婚姻、事業失敗的女子裵石榴（庭沼珉 飾）回國重啟錯誤人生，卻遇到她生活的黑歷史「媽媽朋友的兒子」崔承效（丁海寅飾），好久不見的2人依然互看不順眼，就此開啟一段相愛相殺的浪漫故事。丁海寅在《媽媽朋友的兒子》中飾演建築師「崔承效」，是個獲獎無數的專業人士，對於該角色，丁海寅表示從「崔承效」身上學到很多，包含關懷別人、豐富想像力和創意的運用，以此來滿足客人需求，打造出讓大家滿意的建築物，「我感受到這種為目標對象量身打造的價值，真的是一個非常有吸引力且有趣的工作」。庭沼珉劇中飾演解除婚約、離開美國大企業回到韓國家鄉的無業遊民「裵石榴」，與從小的玩伴「崔承效」有很多對手戲，後續有望發展成情侶。對於「媽媽朋友的兒子」是由丁海寅擔綱，庭沼珉透露她母親「超級高興」，開心到在超市買海苔時，原本已經要結帳，卻突然看到丁海寅代言的海苔，於是放下手上商品、改拿丁海寅代言的產品，「她還拍照給我看，訊息中說自己這樣也算是在支持（丁海寅），丁海寅得知道後十分感激」。講到「黑歷史」，詢問2位有沒有祕密？丁海寅跟庭沼珉大眼瞪小眼，過了許久才由丁海寅開口回答：「黑歷史是祕密，祕密一旦說出來就不是祕密了！啊，我有一個黑歷史，是畢業照，不是，我為什麼要提這個？但已經公開過了，不知道你們有沒有那樣的東西，就是那時候紅色粗框眼鏡很流行，我不知道為什麼會戴那個，那是青少年時期，大家都對流行很敏感，雖然不是走在潮流前線，但總是跟著流行。現在回想起來真的有點尷尬，那紅色粗框眼鏡，現在肯定不會再戴。」因為他們劇中有不少在校園的橋段，問起穿制服的回憶，庭沼珉透露自己是安靜、躲在角落的學生，加上轉學很多次，所以朋友很少，「我有點羨慕那些能夠在一個地方住很久的人，我也想要那樣的老朋友，但我總是要適應新的環境，所以漸漸的我也變得很安靜。」丁海寅則與她「半相似」，他說：「我覺得我當時精力充沛，但卻非常安靜，有點奇怪對吧？滿矛盾的，我就是那種精力充沛卻安靜的學生，也是一個非常敏感於追隨潮流的普通學生。」因為《媽媽朋友的兒子》講的是青梅竹馬變成戀人的故事，問起丁海寅跟庭沼珉在「日久生情」以及「一見鍾情」詮釋上的差異，庭沼珉認為從青梅竹馬發展成戀人的題材，新鮮有趣「應該會是好看的劇」，但因為她沒有一見鍾情的經驗，所以回答不出來差別在哪，輪到丁海寅回答時，庭沼珉就小聲提醒「演技」免得對方回答不出來，但丁海寅最終還是「理解錯誤」。丁海寅超正經的分享愛情觀：「對於所謂的一見鍾情是什麼意思呢？嗯...一見鍾情嘛...我覺得還是有些差異的，隨著時間的推移，逐漸了解這個人，會看到他的好處、各方面的特質，但如果是一見鍾情的話，其實往後可能會看到很多失望的地方，隨著認識的加深逐漸產生感情，則會有更多調整彼此的時間。」庭沼珉很想救他，立刻說：「但是這是你個人的看法嘛，我也比較喜歡慢慢認識對方，我們之間沒有那樣的問題，剛剛不是問演戲的差異...」丁海寅就補充：「我覺得我不是那種會一見鍾情的人，那些作品裡的情感...」2人就在「一見鍾情的經驗話題」鬼打牆，丁海寅說：「所以我們只能通過想像來感受，不是嗎？」庭沼珉就回：「請你想像後再給出答案吧。」準備進入下一提問的環節，丁海寅才終於「醒過來」，小聲的跟庭沼珉說「謝謝」。沒想到後續仍有記者提問：「你認為童年時的青梅竹馬可以發展成戀人嗎？」庭沼珉就吃螺絲回應：「是的，我們的故事就是這樣的……是的，完全有可能。」因為此題問答太快結束，她意識到回答「太簡潔」，最後忍不住大笑。雖然他們身邊沒有出現「媽媽朋友的兒子」與「媽媽朋友的女兒」這類人物，但丁海寅曾遇到小時候住在同社區的人，當時因為對方搬家才斷聯，但國中、高中的時候曾在機場遇過，「讓我很好奇他們現在都在做什麼。」庭沼珉則分享爸爸的故事，「他小時候的朋友，從幼兒園開始就是朋友，甚至雙方的父母也是朋友，現在那位叔叔還住在我們隔壁。」丁海寅聽完驚嘆表示：「哇，這太厲害了，這種事竟然真有可能發生？太神奇了吧，他就住在隔壁，從概率上來說，這真的是很難的事。」拍攝《媽媽朋友的兒子》時，2位提到有很多的「即興發揮」，包含庭沼珉跟飾演弟弟的李承協互抓頭髮的橋段，劇本上沒有的台詞就被剪進預告；丁海寅也說，拍攝的「每一個瞬間」都會發生爆笑、尷尬的難忘回憶，「現場真的笑聲不斷，實際上天氣很熱，拍攝也很辛苦，但能夠笑得這麼開心，對於現場的導演和工作人員們，我心裡充滿了感激，坐在旁邊的庭沼珉，我也非常感謝」。類 型：浪漫喜劇導 演：柳濟元編 劇：申夏恩主 演：丁海寅（飾演：崔承效）、庭沼珉（飾演：裵石榴）開播日：2024年8月17日－2024年10月6日（預計）集 數：16收 看：tvN、TVING、Netflix（每週六、日-20：20同步韓國播出）