大谷翔平有望成史上最快「40轟40盜」　挑戰第一位達成「50-50」

我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今（19）日面對聖路易紅雀再度開砲，連續2場有全壘打演出，個人本季第39支全壘打出爐，根據專家Sarah Langs指出，球員Alfonso Soriano在2006年的第147場比賽中取得了有史以來最快的40-40紀錄，如果大谷翔平能夠在接下來的24場比賽內擊出1轟，以及跑出3次盜壘成功，那他將成為史上最快達成40轟40盜紀錄的球員。目前距離賽季結束還有40場左右，要達成紀錄的大谷翔平機會相當大，並且若維持穩定出賽和他的開轟頻率，想要挑戰單季50發全壘打也是非常有可能，以目前的狀況來看，40-40已是大谷翔平的囊中物，甚至更有機會拚搏成為史上首位「50-40」的人，再更上一層樓的單季「50-50」或許對大谷來說也值得一試。此外，大谷翔平近期逐漸走出打擊低潮，即便打擊率持續下滑，但長打率和全壘打產量依然驚人，道奇總教練Dave Roberts也相當滿意，指出大谷翔平很好地控制了好球區，近期兩場比賽，面對不同的球種都能轟出全壘打，展現很好的擊球品質。