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黃仁勳傳本周來台參加AI機器人大展！外媒特別點名「所羅門」

國際中心顏得智／綜合報導

▲輝達執行長黃仁勳五月底來台時曾預告下半年會再來，傳出本周將再度來台參加台北國際自動化工業大展。（圖／記者陳明中攝）
▲輝達執行長黃仁勳五月底來台時曾預告下半年會再來，傳出本周將再度來台參加台北國際自動化工業大展。（圖／記者陳明中攝）
2024台北國際自動化工業大展(Intelligent Asia 2024)預計於8月21日至24日，在台北南港展覽館舉行。，輝達執行長黃仁勳計劃本周再度來台參加活動，機器人概念股熱潮頓時再起，亦有外媒特別點名所羅門（2359），且認為該領域市場還在早期階段。

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關注全球科技變化的科技媒體《wccftech》提到，黃仁勳這周預計將出席8月21日登場的台北國際自動化工業、AI機器人大展，屆時很可能會向外界展示下一代自動化的面貌，雖然尚不知道黃仁勳NVIDIA是否會在活動過程中發布任何訊息，但可以肯定的是，隨著黃仁勳的到來，2024年智慧亞洲肯定會受到相關愛好者的高度期待。

報導指出，輝達進軍機器人領域，在「Project GR00T」是最樂觀的項目之一，這是一個通用的類人機器人基礎模型。類似於LLM模型，訓練機器人能夠以類似人類的方式理解和回應環境。 NVIDIA表示，基礎模型將允許機器人介面理解自然語言並透過觀察人類行為來模擬動作。

報導也特別提到，可以肯定的是機器人領域今後只會蓬勃發展，這已經反映在台灣股市上，所羅門（2359）等台灣公司的股價大幅上漲，顯示市場確實預期該領域的成長，且仍處於早期階段。

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