世界12強／曾豪駒接下國家隊任務！川岸強代理樂天桃猿二軍總教練

日前中職聯盟召開選訓會議，宣布由樂天桃猿二軍總教練曾豪駒接下執掌兵符，理由是希望在不影響一軍總教練帶兵情況下，以一軍現任總教練外的人選為首要考慮。根據多家媒體報導指出，曾豪駒預計將和情蒐團隊赴美為世界12強備戰，因此今（19）日稍晚樂天球團也宣布，在曾豪駒執行公務期間，將由二軍首席投手教練川岸強接替二軍總教練。
赴美觀察旅美球員 9月中提45人名單
中華職棒、中華棒協選訓委員先前在6月初的選訓會議中，提出80人觀察大名單選手包括中職66人、業餘2人、旅外12人，而WBSC大會規範的45人名單預計在9月中提交，28人最終名單在10月份提交。
曾豪駒當時受訪表示，國內、外好手眾多，每位選手都有其優點和特色，確實較難選擇，本次預計和情蒐小組前往美國，目的為觀察台灣旅美球員，希望針對今年12強進行戰力評估。
而在賽程部分，中華隊賽程為，11月13日對韓國、14日對多明尼加、15日休兵、16日對日本、17日對澳洲、18日對古巴，比賽地點都在大巨蛋，時間都在晚上6:00或6:30分開打，想要從小組賽出線難度不低。
樂天桃猿球團完整公告
由於海沃HomeRun二軍總教練曾豪駒，於20日起以世界棒球12強中華隊總教練身分執行公務，樂天球團宣布期間二軍總教練由二軍首席投手教練川岸強代理。
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中華職棒、中華棒協選訓委員先前在6月初的選訓會議中，提出80人觀察大名單選手包括中職66人、業餘2人、旅外12人，而WBSC大會規範的45人名單預計在9月中提交，28人最終名單在10月份提交。
曾豪駒當時受訪表示，國內、外好手眾多，每位選手都有其優點和特色，確實較難選擇，本次預計和情蒐小組前往美國，目的為觀察台灣旅美球員，希望針對今年12強進行戰力評估。
而在賽程部分，中華隊賽程為，11月13日對韓國、14日對多明尼加、15日休兵、16日對日本、17日對澳洲、18日對古巴，比賽地點都在大巨蛋，時間都在晚上6:00或6:30分開打，想要從小組賽出線難度不低。
樂天桃猿球團完整公告
由於海沃HomeRun二軍總教練曾豪駒，於20日起以世界棒球12強中華隊總教練身分執行公務，樂天球團宣布期間二軍總教練由二軍首席投手教練川岸強代理。