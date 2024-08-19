世界12強／曾豪駒接下國家隊任務！川岸強代理樂天桃猿二軍總教練

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▲世界12強賽賽程，前2名晉級11月21日到23日超級循環賽，最終決戰在24日，都在東京巨蛋進行。（圖／WBSC官網）

日前中職聯盟召開選訓會議，宣布由樂天桃猿二軍總教練曾豪駒接下執掌兵符，理由是希望在不影響一軍總教練帶兵情況下，以一軍現任總教練外的人選為首要考慮。根據多家媒體報導指出，中華職棒、中華棒協選訓委員先前在6月初的選訓會議中，曾豪駒當時受訪表示，國內、外好手眾多，每位選手都有其優點和特色，確實較難選擇，而在賽程部分，中華隊賽程為，11月13日對韓國、14日對多明尼加、15日休兵、16日對日本、17日對澳洲、18日對古巴，比賽地點都在大巨蛋，時間都在晚上6:00或6:30分開打，想要從小組賽出線難度不低。由於海沃HomeRun二軍總教練曾豪駒，於20日起以世界棒球12強中華隊總教練身分執行公務，樂天球團宣布期間二軍總教練由二軍首席投手教練川岸強代理。