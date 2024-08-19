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月領20萬「部分辦尾牙」？四叉貓質疑回捐薪水　陳智菡霸氣這樣說

記者呂炯昌／台北報導

▲民眾黨團主任陳智菡出席柯文哲總統大選政治獻金查帳進度記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.08.19）
▲民眾黨團主任陳智菡出席柯文哲總統大選政治獻金查帳進度記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.08.19）
民眾黨主席柯文哲陷入2024總統大選政治獻金申報不實風暴，時任柯文哲競辦發言人陳智菡也被網紅「四叉貓」爆料，5個月領了100多萬元。四叉貓今（19）日又發文質疑，表示陳智菡稱有拿部分薪水辦尾牙，是否不小心自曝「有回捐薪水」。對此，陳智菡回應表示，個人薪資應該是個人所支配所得與隱私，不需要外界來置喙。

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民眾黨今日下午舉行柯文哲總統大選政治獻金查帳進度記者會，由時任競選總幹事黃珊珊、副總幹事陳智菡回應外界質疑。黃珊珊開頭便表示，這次財務過程申報有瑕疵，但到目前為止，短報的支出、被會計師誤登的金額目前都找到相關的憑證也都用於大選，她並向民眾黨支持者致歉，將會配合檢調調查給支持者與社會大眾交代。

媒體詢問柯文哲要黃珊珊組成善後小組，會委由第三方機構來介入調查？黃珊珊表示，他們內部先做比對，比對完整之後也會外循相關第三方公證，幫他們Check一次，但是現在最大的第三方公證其實是檢調與監察院，會在向他們報告之後，大家一起來做比對，因為卷宗都在。

針對四叉貓質疑薪水有回捐，陳智菡回應表示，個人薪資應該是個人所支配所得與隱私，不需要外界來置喙。


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