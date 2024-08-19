小甜甜突曬前任！曝光「舊愛與小三」超親密合照　自爆感情狀況

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▲小甜甜曬出與舊愛和女兒的合照，感謝前任對她們的付出。（圖／Threads）

女星小甜甜去年與前夫宋晉賢離婚，現在獨自撫養1名女兒，日前她曾在社群平台上分享與前任的照片，讓粉絲誤以為是舊情復燃，不過雙方隨後澄清兩人現在只是朋友。今（19）日她再度曬出與舊愛及女兒的親密合照，並頻頻誇讚對方，指出男方對她女兒愛護有加，更笑稱女兒「米苔目」是小三。現年已經39歲女星小甜甜去年3月和前夫宋晉賢離婚後，雙方多次公開吵架撕破臉，讓這段悲劇婚姻數度成為討論焦點。後續小甜甜將重心轉移到工作、照顧女兒「米苔目」上，1年多沒有新戀情傳出，日前才因發出與前任的照片被誤會舊情復燃，不過兩人對此皆否認。今天小甜甜在社群上曬出與前任、女兒的合照再度發文：「雖然整晚都是我在看著他們相親相愛！他對米苔目的好跟呵護真的超滿的。」還笑稱女兒是小三，3人看起來非常幸福。事實上，小甜甜對於前任讚譽有加，日前就透露對方不只愛她，也非常寵愛米苔目：「當我跟你說現在我想以工作跟小孩為主，讓我去拼搏，你二話不說的支持還有告訴我，你都在…讓我徹底打破就算是前度（前任）還是能當家人，能彼此祝福！」更開玩笑對前男友道歉：「抱歉，當初週刊把你拍的那麼醜。」