台積電領軍出海！專家看好10年內無競爭對手　外資聚焦20台廠前景

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台積電德國廠明（20）日將動土，看好台積電對於全球的影響力以及其供應鏈不斷擴大，專家看好未來10年無競爭對手，且認為台積電半導體供應鏈將複製1890年「美國五大湖區汽車工業」建置世界級產業聚落。此外，國際財務顧問機構寬量國際將於明日舉行半導體供應鏈與再生能源線上論壇，預計吸引逾兆美元資金聚焦20家台廠。根據台灣的市值排名，台積電指數比重第一，佔比達三分之一，寬量國際顧問何柏杰表示，剩下的三分之二中，有許多公司與台積電以及AI掛鉤，或有間接關係，其供應鏈仍不斷擴大當中。台積電現在在做的事，是類似於「人類登陸火星」的事，從來沒有一個台灣公司有能力領先全世界，甚至制定高科技標準。寬量國際創辦人暨執行長李鴻基指出，台灣產業發展已有60至70年歷史，已建立相當程度的基礎，另外，台積電由不超過50位最終決策者所組成的同文同種供應鏈團隊，高效率的完成世界級產業鏈的建置和決策，成為台積電領先世界的優勢，「台積電5至10年看不到競爭對手。」台積電多年來已扶植上百家台灣半導體供應商，台灣已然成為全球半導體產業的領頭羊。有「台灣先生」之稱的寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）預期，台灣半導體供應鏈市值，10年將成長10倍，2033年將上看860億美元，市值飆2580億元。寬量國際將於8月20至23日舉辦「第二屆QIC台灣半導體日──台灣半導體供應鏈與再生能源」線上投資論壇，目標壯大台灣半導體供應鏈的全球影響力。此次論壇預計吸引總管理資產 (AUM) 超過 1 兆美元國際資金聚焦20家台灣半導體供應鏈與再生能源企業，包括：臻鼎、雲豹能源、聖暉、志聖、桓達、均豪、旺宏、微程式、旺矽、昇陽半、天虹、巧新、華立、洋基工程、盛達電業、新光鋼、寶晶能源、微電能源與鈺祥企業。寬量國際認為，以台積電為核心所產生的半導體與再生能源供應鏈，和自1890年起，美國五大湖區汽車產業的供應鏈聚落與分工，歷經全球化沿用至今有極為相近的過程，看好供應鏈複製美國五大湖汽車聚落成功模式。