FUNTE代言人岳政華響應公益 義賣升降桌捐助偏鄉球員

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▲FUNTE代言人岳政華響應公益，競標客製親簽版升降桌，由小球迷楊宥庠代表爸爸喊價，最後以12000元得標。（圖／記者金武鳳攝，2024.8.19)

▲FUNTE代言人岳政華出席公益活動，妻兒3人全到場「站台」。（圖／記者金武鳳攝，2024.8.19)

▲FUNTE代言人岳政華出席公益活動，大批粉絲熱情相挺。（圖／記者金武鳳攝，2024.8.19)

史上最年輕總冠軍 MVP 岳政華，19 日現身代言的升降桌品牌FUNT擔任一日店長，並客製一張親簽版升降桌開放現場及線上同步競標，由年僅5歲的小球迷楊宥庠以12000得標後，FUNTE執行長張人方當場加碼至8萬元，全數捐贈「球芽基金會」，幫助同樣熱愛棒球的偏鄉小球員，以實際行動帶動企業與球迷響應公益。近日成為台灣升降桌領導品牌FUNTE代言人的岳政華，以一身帥氣球衣形象出席為品牌站台，現場並操作品牌獨創的 3D 客製化線上軟體，親自客製了全世界僅此一張的親簽版電動升降桌，當場開放現場和線上球迷競標做公益。岳政華表示，能為偏鄉熱愛棒球的小球員盡一分力，他很開心，也覺得很有義意。競標由8000元起跳，一路喊到12000元，由岳政華的小球迷楊宥庠與父親得標。楊爸爸說，小宥庠儘管只有5歲，看球的球齡已有3年，是中信兄弟隊的小粉絲。競標所得全數捐給「球芽基金會」，FUNTE執行長張人方也響應義舉，當場加碼至8萬元，發揮企業社會責任，贏得全場熱烈掌聲。「球芽基金會」是由岳政華同隊學長周思齊創立，主要宗旨是希望喚起企業和球迷重視偏鄉同樣熱愛棒球的小球員。岳政華相當認同，藉由擔任一日店長舉辦義賣並代表捐贈，出席受贈的球芽基金會執行祕書林盈呈表示，很開心企業願意拋磚引玉，齊心為偏鄉愛棒球的孩子盡一份力，讓打棒球的孩子都能有更好的閱讀學習機會，打造更多的可能。常任隊內開路先鋒的岳政華，也分享了自己在場上保持精準判斷的秘訣，「隨時保持身體的靈活度，平時要習慣不要常常固定同一個姿勢。」也提醒久坐族更需要留意工作時的坐站交替，非常推薦大家都體驗看看升降桌的便利，姿勢正確就能維持身體最佳狀態。近年來，企業越來越願意贊助體育選手，FUNTE 執行長張人方表示，相信運動可以帶來正向力量，尤其是堅持不放棄的運動家精神，也期許品牌也能帶著這份精神不懈努力，幫助更多人改善使用桌椅的習慣，打造健康生活。活動現場還搶先曝光了中信兄弟✕ FUNTE 聯名推出的「夾式洞洞板收納組」，可搭配桌子作為屏風或收納使用，收藏的同時更兼顧用桌實用性，聯名商品預計於 9 月開始預購，前 50 名下單再送「限量款中信兄弟球衣造型磁鐵」，詳細購買資訊請見 FUNTE 官網。