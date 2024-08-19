李孟諺就任92日黯然下台！打臉環島高鐵夢　兩岸觀光還沒拆彈

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交通部長李孟諺今（19）日遭爆相戀張姓「地下情婦」10年之久，已向府院請辭獲准。回顧李孟諺自5月20日上任以來還未滿百日，兩岸觀光問題仍然沒解凍，台鐵票價調漲等問題也尚未定案。李孟諺是賴清德子弟兵，曾任台南市水利局長、台南市政府秘書長，2017年賴清德升任行政院長後，也指派李孟諺擔任代理市長，之後又到行政院擔任祕書長，接續被拔擢為交通部長。今PTT上有網友發言指出，李孟諺與張姓地下情婦相戀10年之久，兩人早在李執掌台南水利局時就已經在一起，李先前常帶張進出高檔餐廳，甚至在公開場合也毫不避嫌、親密合照，爆料更指出，「不過李榮升要職後卻開始冷落對方，誓言逐漸破功，最終始亂終棄」。對此，下午李孟諺透過聲明表示，針對其個人過去行為造成太太與家人的莫大困擾，以及導致社會大眾觀感不佳，他由衷表達最深歉意。同時，他已於今日下午向賴清德總統及卓榮泰院長口頭請辭，至盼勿因其過往個人行為而影響社會大眾對於交通部同仁及行政團隊的信心。回顧李孟諺就任92日以來，李孟諺雖非首次到立院備詢，但擔任交通部長後，第一次到立院仍讓他有點緊張，甚至差點走錯邊。他也曾在交通委員會審查《鐵路法》修正草案期間請假，卻因無人知曉李的行程，讓國民黨立委傅崐萁動怒，更把暫時離席的召委陳雪生請回場內說明。李孟諺接棒前交通部長王國材處理0403花蓮震災後鐵公路及觀光產業重建，多次到花蓮視察，凱米颱風再重創花東後，李孟諺也積極因應風災道路交通災損復建。雙鐵部分，李孟諺提及，高鐵可以東延到屏東，甚至可以到台東，任內將啟動可行性評估，但對於「環島高鐵」，他認為宜蘭延伸到花蓮難度相當高，需要循序漸進；台鐵部分也許部分路段要原地架高，盡量不要在最底部，避免容易受到天然災害的影響，或是有無機會往內陸靠，變成隧道等形式，都要再做評估。外界關注台鐵20多年未漲價，今年公司化後該如何調整票價，李孟諺透露票價的確就是偏低，但最後會採行什麼方案，都會綜合性考量，已經有請台鐵在9月底前提出相關方案，後續還會經過交通部及行政院的會議做最終評估。至於兩岸觀光仍然處於冰河期，台灣觀光署持續禁止組團赴中國旅遊，李孟諺任內還是未解封，陸客不來，觀光署今年1200萬人次國際觀光客來台也下修剩1000萬人次，如今這顆棘手炸彈，將持續移交給下任部長拆彈。