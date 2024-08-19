回應民眾黨記者會　四叉貓再拋三問：根本迴避問題！

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民眾黨假帳風波未平，今（19）日由立委黃珊珊與立院黨團主任陳智菡召開記者會說明帳款疑雲，並接受媒體提問。對此網紅四叉貓再拋出三問，包括沒解釋為何能在假日買到沒營業的便當；政治獻金不得買出只能租貸，為何民眾黨不直接買下來，硬要讓木可剝一層皮賺150萬元；第三是黃珊珊稱不可能花錢做假民調，但1400萬元卻做出了準確度第19民調、倒數第3的民調。對於民眾黨下午再度召開記者會說明政治獻金疑雲。對此四叉貓再度提出三問，首先是關於960元加上110元便當店的收據，黃珊珊並沒有解釋為什麼可以在假日買到沒有營業的便當。其次，關於花費200萬元跟木可租借14年車齡的老車，黃珊珊稱候選人不可以用政治獻金買車所以只能租貸。對此四叉貓說這根本是迴避問題，候選人不能買車，但他講的是為何民眾黨部不花錢把車買下來，「硬要讓木可剝一層皮賺個150萬元？」第三，黃珊珊稱不可能會有人花錢做假民調，四叉貓則質疑，民眾黨卻花了1400萬元，做了準確度第19、倒數第3的民調？四叉貓也提到，關於美西團一周租車費用高達80多萬元的爭議，也是他抓到的問題。四叉貓最後也提及，陳智菡受訪稱5個月領百萬有拿部分出來辦部門尾牙，遭酸是不是在回捐薪水後，剛才記者會對這題很安靜，僅回應稱「薪水是個人隱私 ，不需要外界置啄。」根本笑死。