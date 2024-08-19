李孟諺遭爆婚外情閃電請辭！張啟楷：交通部對嘉義承諾不能中斷

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交通部長李孟諺今（19）日遭爆料，相戀張姓「地下情婦」10年之久，卻在升要職之後始亂終棄，對此，李孟諺已於今日下午向賴清德總統及卓榮泰院長口頭請辭，並獲准辭，結束92天的交通部長任期。民眾黨立委張啓楷表示，今天李孟諺因私事爭議請辭，但政府施政是延續的，交通部對於嘉義的交通建設承諾，尤其是高鐵嘉義站聯外輕軌藍線興建計畫、嘉義鐵路高架化計畫及牛稠溪環快可行性研究暨綜合規劃等等，絕對不能中斷、被耽擱。張啓楷指出，7月18日與立委林國成等多位跨黨派委員，就與立法院交通委員會力邀李孟諺率相關首長親自到嘉義考察，其中對於「高鐵嘉義站聯外輕軌藍線」、「鐵路高架化計畫」、「牛稠溪環快」、蘭潭「林梢夕照月影潭心」計畫、智慧候車設施等等計畫，都有達成初步共識。當時李孟諺就有承諾，會全力協助嘉義市進行相關評估及建設。張啓楷指出，政府應該會信守對嘉義民衆的保證，尤其嘉義輕軌是高鐵聯外鐵道運輸，交通部應該要支持，由中央統籌辦理綜合規劃、細部設計及主辦發包施工；而政府以往曾經承諾要全額補助嘉義市的鐵路高架化工程，希望交通部信守承諾。張啓楷認為，現在李孟諺雖因私事請辭，但政府當初從陳水扁政府時代承諾嘉義人的全額補助鐵路高架化，以及攸關嘉義市內交通及觀光發展的輕軌建設，應該儘早實現，而非數十年過去、換了多任交通部長後，嘉義人對於這些重大建設卻只能「只聞樓梯響，不見人下來」。