《星星知我心》惹哭萬人！70歲女星故事更精彩　不婚卻幫別人養孩

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▲丁也恬（左）當年靠《星星知我心》走紅，在劇中飾演彎彎的養母。（圖／單身行不行YouTube）

▲丁也恬曾拒絕交往11年初戀男友的求婚，一路單身至今。（圖／單身行不行YouTube）

▲丁也恬如今仍活躍在戲劇圈，有不少電影、電視劇作品持續推出。（圖／好風光提供）

資深女演員丁也恬因為電視劇《星星知我心》走紅，也曾靠短劇《早秋的散步》榮獲第44屆金鐘獎最佳迷你劇集女配角獎，演技純熟，是戲劇圈資深「老戲骨」。但今年已經70歲的丁也恬至今未婚，日前她就上節目分享自己的感情觀，表示自己曾有一個交往11年的男友，對方跟她求婚她卻拒絕，因為丁也恬認為自己沒辦法做好媳婦，於是她就這樣忍痛斬斷情緣，選擇和戲劇相伴一生。丁也恬在節目《單身行不行》分享自己的人生故事，她說自己從以前到現在，就是比較喜青燈古佛生活的人，雖然曾經和男友交往11年，兩個人也深愛對方，但丁也恬最後還是決定忍痛分手，拒絕男友的求婚。丁也恬認為在早期的年代，「妳要做人家的媳婦，妳得做好多事情」，她自認自己辦不到，覺得如果真嫁進去了「對人家的家庭不好」，所以最後才提出分手；看到當初的男友如今已經娶了很棒的老婆，丁也恬也說自己不感到後悔，反而很替對方開心。沒有結婚的丁也恬也分享，自己過去有幫別人養小孩的經驗。丁也恬說弟弟和弟媳離婚後各自再婚，把小孩留在外婆家，她作為孩子的姑姑，曾經去鄉下看過他。後來丁也恬離開後，侄子經常去鄰居家借電話打給她，她於心不忍，最後決定把侄子接到台北一起生活，一路從國小把他拉拔長大，對教育毫不馬虎，讓侄子至今也很感謝她。日前丁也恬過70歲生日時，一家人也有聚在一起吃飯，侄子更說以後除了父母外還會孝敬她，讓丁也恬很欣慰。