越南籍配偶獲電焊技術士證照獎勵金！新住民拼出一片天

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移民署辦理新住民及其子女培力與獎助（勵）學金計劃，今年共計7,298人獲獎，包括優秀及清寒獎(助)學金計6,458人、新住民證照獎勵金計689人、總統教育獎勵金9人及特殊才能獎勵金計142人等。移民署表示，諸多獲獎者不僅在課業表現有優秀成績，在運動、音樂、美術、舞蹈及技術專業等領域表現優異。其中武佩玟女士和李安娜女士參加勞動部全國技術士技能檢定測試合格，分別榮獲甲級證照與單一級別證照，並獲得本計劃獎勵金分別為新台幣3,000元及5萬元；獲獎之新住民及其子女所付出的努力，不僅深獲各界肯定，激勵人心，更為職涯發展加分。來自越南的武佩玟女士，榮獲甲級氬氣鎢極電焊技術士證照獎勵金，她回想民國97年剛嫁到台灣時，工作狀況不穩定，剛開始在火鍋店打工，輾轉到工地當小工，幫忙打雜整理環境，慢慢接觸到鐵工、冷作及焊接。在偶然的機會遇到師傅，問她對氬焊有沒有興趣，願意指導她，佩玟把握這個寶貴機會，從認識氬焊配件、焊機及基本的焊道練習。師傅說要領到更好的收入，一定要考取技術士證照，於是她積極練習管件焊接，遇到困難時請師傅提點，白天練習術科，晚上練習學科，雖然在台灣有就讀小學，因不太懂字面意思，只能一個字一個字背，上網反覆練習學科題目，皇天不負苦心人，終於順利考取甲級證照。目前她在中鋼從事爐管焊接工作，工作環境雖辛苦，但她喜歡挑戰自己，希望未來可朝更具挑戰性的工作發展。另外，來自印尼的李安娜女士，榮獲單一級別照顧服務員技術士證照獎勵金，來台已20多年，獨自扶養3個小孩，原於工廠從事食品加工，生活捉襟見肘。在疫情期間，獲知居家照顧服務員的課程，薪水比在工廠高出很多，時間也比較彈性，決定報名培訓課程，成為居家照顧服務員。從事這份工作後，生活品質有很大的改善，也能負擔小孩的學費。在投入長照工作，學習如何關心與照顧需要幫助的人，在照顧過程中，依個案狀況學習危機處理，從中獲得成長與滿足感。移民署表示，依112年新住民生活需求調查發現，新住民取得技術士證照持有率提升，從107年的6.1%提升到112年的8.7%，顯示新住民追求專業、提升自我的努力。新住民及其子女培力與獎助（勵）學金計劃，不僅讓新住民保持學習的熱情，追尋自己的夢想，更加融入台灣這塊土地。