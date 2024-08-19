解決從業員托育問題！產業園區管理局台南園區企業設準公托幼兒園

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▲台南產業園區大舜集團在區內設立準公托大舜科技幼兒園，以解決從業人員托育問題。(圖／產業園區管理局台南分局提供)

▲產業園區管理局台南分局分局長曹家文(前排左2)拜訪台南產業園區大舜集團，受到該集團董事長(前排右2)率員熱烈歡迎。(圖／產業園區管理局台南分局提供)

經濟部產業園區管理局台南分局分局長曹家文今(19)日表示，該分局所轄台南產業園區的大舜集團，在園區內設立準公托大舜科技幼兒園，以解決從業人員托育問題，成為產業園區幸福標竿企業。產業園區管理局台南分局分局長曹家文拜訪轄區台南產業園區大舜集團，受到該集團董事長白賜春女士率員熱烈歡迎。產業園區管理局台南分局分局長曹家文表示，大舜集團於1983年由創始人鍾邦舜成立，由只有4人的傳統鈑金鐵工廠，發展至今成為員工超過300人，擁有5所廠房，為全球前十大國際知名半導體設備與面板設備大廠的供應商，服務客戶遍及歐、美、日、韓、台等多國企業，於2020年導入MES生產管理系統與WMS倉庫管理系統，轉型成為科技自動化現代工廠。曹家文說，大舜集團致力於企業社會責任，該集團董事長白賜春女士為使人才留在台南安心工作，並解決員工托育之煩惱，乃於109年10月20日成立南區工業區第一家私立準公托企業幼兒園─大舜科技幼兒園，不僅解決集團員工托育問題，也造福台南產業園區內其他企業廠商從業員工，讓園區內之員工上班無後顧之憂，且報名人數年年提升，從初創時期10名幼兒，至112年招生人數已達76人。曹家文指出，大舜集團為產業園區幸福標竿企業，為留住人才在台南安心工作，就要解決員工托育的問題，而設立準公托幼兒園，需非常繁雜的程序，但大舜集團非常有心，願意承接此項艱鉅任務，解決員工托育煩惱，使其能在園區內安心工作、打拼，相信這也是大舜集團董事長白賜春創辦大舜科技幼兒園最大的目的，並將企業社會責任，發揮到淋漓盡致，為台南產業園區綻放璀璨光芒。