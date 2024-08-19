假帳案被蔡壁如指「2女人戰爭」　黃珊珊：外界意見當善意就好

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民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金假帳疑雲延燒，柯文哲今（18）日宣布黨內4個反省措施，從今天開始啟動財務監督委員會、長期合作的律師團、應變小組與善後小組，並要時任競選總幹事黃珊珊負責善後小組。針對民眾黨前立委蔡壁如稱是「2個女人的戰爭」，黃珊珊今日微笑表示，把所有外界意見當成善意就好。民眾黨今日下午舉行柯文哲總統大選政治獻金查帳進度記者會，由時任競選總幹事黃珊珊、副總幹事陳智菡回應外界質疑。前民眾黨秘書長謝立功表示，蔡壁如爆發論文爭議時辭職止血，黃珊珊要善後沒問題，但應該先辭職？黃珊珊回應說，最近這幾天有很多指教，「不管大家有什麼意見，我們都虛心接受，也正在檢討。」競總同仁大家都會一起面對，包括善後與重建信任，「所有外界意見，都當成是好意就好了。」媒體追問，蔡壁如的團隊被質疑用「交通費」支付薪水？陳智菡回應表示，這部分競總不太清楚蔡壁如競選支出申報，所以不便回應。媒體問蔡壁如認為「2個女人戰爭」是指黃珊珊與陳智菡，自己並非主角？黃珊珊與陳智菡聽到問題時，都露出了一抹神秘微笑，黃珊珊僅微笑說「喔！剛剛講的就是，把所有外界意見，當成都是善意的就好。」