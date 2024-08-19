林襄身材海放啦啦隊女孩！拉扯透明內衣根本上空　寫真封面二選一

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▲林襄27歲生日當天將推出最新寫真集《襄水》。（圖／莉奈文創提供）

▲▼林襄釋出兩款寫真作品，要襄民選出最終的封面。（圖／林襄臉書）

26歲啦啦隊尤物、「小龍女」林襄日前發行首本日文實體寫真集《薫-Kaoru-》，造成書迷搶購，三度再版，銷售告捷，近日林襄又宣布台版《襄水》在9月5日生日當天發行，她今（19）日公開兩張寫真作品，開放大家票選封面，其中一款，林襄拉扯鏤空內衣，襄民（粉絲名）一看大呼：「太辣了啦...是要逼死誰...」林襄在粉專上傳寫真照片，一張穿著以水藍色小花拼接而成的內衣，只以上半身入鏡，她用手拉起Bra的肩帶，讓原本就很傲人的32E雙峰、狹長事業線托出更雄偉的視覺，牛奶色肌膚上還有滲出的汗珠，配上迷濛、魅惑的眼色及神情，性感指數和張力破表。另一張相片為林襄著同款情趣內衣和三角褲，擺出撩人的POSE，放送微肉的腰身線條和大腿根部，林襄寫下：「大家敲碗的台灣版來了！這次封面交給大家來選，跟日版內容完全不一樣的照片！」襄民看得情緒高漲，「我選不出來」、「來個雙封面如何」、「這本真的狠！」據了解，《襄水》比日本版寫真多2套造型，風格相較日版也自由許多，林襄分享寫真書的序文，「這本寫真書不僅僅是我的影像，更是期待心中自己的味道，能讓大家透過一幅幅視覺的饗宴，卻好似真的親身感受且沐浴到一樣。《襄水》這個名字，以『香水』作為核心概念，營造『我就在身邊』的氣息與氛圍，在這本書中，你會看到不一樣的我。」