民進黨桃色風波不斷！謝龍介獻策賴清德：派人到台南「斬桃花」

我是廣告 請繼續往下閱讀

交通部長李孟諺今（19）日遭爆料，相戀張姓「地下情婦」10年之久，卻在升要職之後始亂終棄，李孟諺已口頭請辭獲准。對此，國民黨立委謝龍介今（19）日獻策賴清德，民進黨團隊桃色不斷，「是否應該委請內政部宗教司，派團隊到台南市政府跟台南市民進黨黨部，把桃花斬斷？」謝龍介今天受訪時說，李孟諺當時到台南服務第一個就去拜訪自己，這個人談吐斯文，在台南任職時也沒什麼花邊，包括台南市的媒體朋友大家聽到第一時間都很驚訝，覺得過去他也不是這樣的人。謝龍介更開玩笑說，加入民進黨團隊難免就是會桃色不斷，賴清德在就職未滿百日，就折損第一大部交通部長，「是否應該委請內政部宗教司，派團隊到台南是政府跟台南市民進黨黨部，把桃花斬斷？否則桃色新聞一個一個的爆，就跟暴雷一樣，對於新政府新氣象，要打貪反黑，好像有點打折扣。」謝龍介也提到，像是李孟諺得到賴清德信任，所以從水利局長拉到秘書長，一直到代理市長，看得出來他是得到賴清德的充分信任，當然這種桃花沒辦法，再怎麼信任，好像都會傳染一樣，也勸賴清德一次清查到底，「到底還有多少桃花含苞待放，否則對新政府形象有所折損」。