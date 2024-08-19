暑假尾聲來點藝文收心 中原千尋「夢回仲夏」畫展登場

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▲中原千尋的創作靈感取自日常感悟，這是一幅以蚊子為主題的創作。（圖／記者金武鳳攝，2024.8.19)

暑假進入尾聲，新光三越台中中港店舉辦「壓軸」藝文活動，邀請2016年獲京都博物館金獎藝術家中原千尋，即日起至9月30日以「夢回仲夏」為題，在7樓 Deco Gallery設計藝廊展出17幅作品，藉由筆下亮麗色彩傳遞生活中滿滿的幸福感。中原千尋展出的17幅精彩作品，除了曾在京都獲金獎的「成長的機制，形於內，躍於外」，還有栩栩如生的3D雕塑立體公仔，透過作品傳遞作者中原千尋無限的創造力與生命力。其中一幅「向KAWS致敬」，創作靈感來自THE KAWS ALBUM在拍賣會上，以1.16億港幣高價賣出，於是創造了一幅【向Kaws致敬】的經典大作，畫作中有超過100個角色都是中原自己創造。中原千尋的創作靈感取自日常感悟，例如展出作品中，有一幅是以蚊子為主角，用畫筆描繪遭到蚊子攻擊的驚懼，主題很可怕，畫面呈現的人與蚊間的對峙，卻能攫人眼球，引人細細端詳。此外，中原千尋畫筆下的顏色很亮麗繽紛，她希望藉以傳遞生活的溫暖。 這次邀請民眾近距離欣賞中原千尋創作的藝術源頭，一窺角色從紙中躍出的靈魂原貌。