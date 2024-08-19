NBA小氣大財神！球星節儉生活超乎想像　詹皇永遠在找免費WIFI

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▲Carmelo Anthony儘管NBA生涯賺得豐厚收入，但仍保有蒐集折價劵習慣，經常在超市使用優惠券省錢，（圖／美聯社／達志影像）

▲Kawhi Leonard駕駛20年的老車雪佛蘭Tahoe，曾因丟失Wingstop優惠券冊而感到焦慮。（圖／美聯社／達志影像）

▲ 「士官長」Jimmy Butler在NBA總決賽期間自備咖啡機，每杯向隊友收費20美元，並駕駛舊款豐田Sienna。（圖／美聯社／達志影像）

▲Herbert Jones節儉至極，經常穿鵜鶘隊免費公發衣服以節省開支。（圖／美聯社／達志影像）

當談到NBA球星時，許多球迷的第一印象就是他們的高收入。以目前市場行情來看，只要是頂級球星級別，年薪往往動輒超過4000萬美元起跳，即使是老將底薪也有200萬美元。在如此豐厚的收入下，有些球員會選擇揮霍無度，導致退役後面臨破產的困境。不過，仍有一些NBA球員生活節儉，《NOWnews》也為讀者整理5位NBA中最具節儉精神的球星。LeBron James的慈善事業廣為人知，每年捐出數百萬美元給各類慈善機構，但在個人消費上，他卻異常節儉。James的前隊友Dwyane Wade曾在一次訪談中笑稱James是「NBA最小氣的球員」，James自己也不否認這一點。他透露自己不開數據漫遊，總是尋找免費WIFI，並且不購買應用程式，甚至還在使用附帶廣告的音樂串流服務。Alex Caruso和Jared Dudley也認同Wade的說法，曾在Instagram直播提到詹皇生活非常節儉。Carmelo Anthony在NBA征戰18年，賺取超過4億美元，但他仍然保持著從小學來的節儉習慣。Anthony曾在採訪中透露，他每次去超市時，會特意撕下報紙上的優惠券，即便每次購物只省下一、兩塊錢，但他都覺得相當值得。Kawhi Leonard的生活一如他的性格，低調而樸實。據報導指出，Leonard職業生涯的前8年都駕駛著一輛1997年雪佛蘭Tahoe老車，他青少年時期就一直駕駛這輛老車，就算進入NBA身價水漲船高，但他還是不捨換新車。此外，Leonard也熱衷於剪優惠券，曾因丟失贊助商提供的Wingstop（美國連鎖餐廳）優惠券冊而感到焦慮。Jimmy Butler在場上以強悍著稱，但在生活中同樣節儉。2020年邁阿密熱火隊打進NBA總決賽期間，Butler買了一台咖啡機在飯店房間裡使用，但他並沒有免費供應咖啡給隊友，而是每杯收費20美元。此外，Butler還透露，過往在費城76人效力時，也是開著一輛舊款的豐田Sienna老車。Herbert Jones雖然薪資金額比不上聯盟頂級球星，但已經是一名百萬富翁，但他依然喜歡穿著鵜鶘免費發放的衣服，目的就是為了節省開支，他表示：「我願意省下這些買衣服的錢，確保我的家人過得更好，如果我的家人過得好或比以前更好，我不在乎別人會怎麼看我的外表。」