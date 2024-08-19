王陽明越罵賣越好！《角頭》3天飆破5千萬　王識賢鄭人碩收服女粉

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▲《角頭－大橋頭》中南部宣傳人氣旺，王識賢、王陽明（中）、鄭人碩（右）被粉絲夾道包圍合照。（圖／曼尼娛樂）

▲《角頭－大橋頭》上映首週末，主創團隊勤跑戲院與觀眾見面。（圖／曼尼娛樂）

暑假最強檔電影《角頭－大橋頭》集結《角頭》系列最大的卡司陣容，上映3天開出票房佳績，首週末全台票房突破新台幣5458萬元（諧音：我是我爸），空降全台週末票房冠軍，刷新2024年國片開片全台票房、《角頭》系列影史開片票房紀錄。主演王識賢、王陽明、鄭人碩宣傳電影所到之處都被粉絲包圍，成為最新的「母女追星」行程！王陽明在社群上「海巡」回應「討罵」女粉絲，也將本片熱度炒至最高點。《角頭－大橋頭》出品人張芷瑄、雙監製張威縯與張文旗，率領實力派演員龍天翔、高捷、王識賢、王陽明、張懷秋、施名帥、鄭人碩、張再興、吳震亞、唐振剛、吳長愷、王宣北中南宣傳，3天總計跑了25場映後活動，所到之處都受到粉絲熱烈歡迎，影人出席場次座無虛席，影廳外更自主排成一道長長的隊伍，與到來的演員擊掌。有粉絲穿王陽明以「Michael」電影角色自製的「Michael is Back」限量T恤，當場獲得本人的簽名！鄭人碩的粉絲則是以他的大頭照自製應援手牌現身支持、王識賢的粉絲拿出LED應援板大方告白，甚至有男觀眾藉著《角頭》一大票明星陣容的見證下，公開向女友浪漫求婚，女方也開心回應：「我願意！」獲得全場鼓掌叫好，劇組更比出愛心與這對新人合照，留下難得的珍貴畫面。演出《角頭》北館大家長「貴董」的高捷拿起麥克風，親自主持25場戲院影人座談與觀眾互動，幽默笑稱：「希望這部電影開到苗栗三義（票房3億）！」大批影迷喜愛的「仁哥」王識賢感謝觀眾：「成績一次比一次好，真的非常感謝，希望成為今年最棒的電影。」睽違10年以人氣角色「Michael」回歸演出的王陽明開心表示：「Michael is back！很開心拍這個很爽的角色，再演一次Michael非常棒！」他也呼籲看完的觀眾在社群平台推薦，同時承諾他會到處「海巡」留言回應，要大家多多推薦身邊的朋友買票支持。人氣炸子雞「阿慶」鄭人碩，看見許多《角頭2》、《角頭—浪流連》以來一路支持的粉絲，感動表示：「有大家一路以來的支持，我們一定會票房長紅！」在《角頭－大橋頭》令人眼睛一亮的張懷秋一出場，粉絲狂喊角色名字「蠍子哥」，讓他開心表示：「每一個演員、工作人員都花了很多心力在裡面，很高興可以參與其中。」