名家論壇》單厚之／民眾黨尾大不掉，柯文哲難以切割

我是廣告 請繼續往下閱讀

柯文哲政治獻金風波持續延燒，民眾黨內為「倒黃」與「保黃」爭論不休，柯文哲卻在中評會召開前夕，欽點黃珊珊負責善後小組，黃珊珊於今天舉行首次記者會。柯文哲態度被外界解讀為「保黃」，明天的中評會應該不會對黃珊珊做出太重的處分，這樣的結果並不令人意外，事件演變至今，已經不是切割一個黃珊珊就能解決的。黃珊珊今天和競選副總幹事陳智菡共同舉行記者會，兩人自信的表現彷彿又重回到當初「藍白合」與國民黨大打口水戰的時候，似乎完全能代表柯文哲的意志。黃珊珊在被問到是否請辭立委時說，各界的指教和意見都會虛心接受，也會接受黨的處分，「競總大家一起面對、善後，不是個人問題」。雖然沒有正面回答問題，但明顯是不會請辭。政治獻金風波重創柯文哲和民眾黨，《台灣民意基金會》今天公布的民調顯示，民眾黨的支持度為13.8%、比上月下滑2.2%，除了20~34歲支持度仍領先綠、藍兩黨，其餘年齡層全倒，高教育程度和白領階級支持度也不如以往，整體感情溫度僅40.33度，遠低於無感的50度，創下國人對主要政黨感情溫度的新低。雖然台灣民意基金會董事長游盈隆認為這樣的結果顯示「民眾黨還沒倒」，但該基金會也分析，支持度之所以只下滑2.2%，是因為事件爆發時間於調查執行期間前後沒幾天，若短期內柯文哲本人或民眾黨再出重大紕漏，民眾黨支持者才可能大量出走。日本學者小笠原欣幸則認為，柯文哲推翻兩大黨的政治挑戰已經終結，台灣將重返兩大黨對決的局面。柯文哲的政治獻金風波起於名嘴8/9、8/10對木可和尼奧帳目的爆料，柯文哲率黃珊珊等人於8/12舉行記者會回應，將所有問題都歸咎會計師端木正，競總財務長李文宗並留下「負責任地不知情」的名言，上述民調的調查時間則為8/12~8/14，並未完全反應後續的衝擊，實際的影響可能更大。過去這段時間，民眾黨內不斷有要求黃珊珊負責的聲音，但柯文哲的態度從相對中性到「不是一次把人幹掉」，再到讓黃珊珊負責善後小組，挺黃越來越明確。當柯文哲親上火線卻無法解決問題，記者會甚至開成翻車現場時，柯文哲就已經失去切割、斷尾的最佳時機。如果在第一次記者會時，黃珊珊就一肩扛下所有責任請辭，柯文哲和民眾黨或許還有機會可以徹底滅火，但當各界質疑越來越多、甚至變成全民當柯南查帳時，就不是砍一個黃珊珊就能結束了，只是順了民眾黨內不同派系的意，卻解決不了任何問題。2014年11月29日「九合一」國民黨大選大敗，執政縣市由15個崩跌為6個，時任行政院長江宜樺第一時間宣布請辭，希望能保住馬英九的黨主席之位，但卻擋不住外界要求負責的聲音，馬英九在12月2日也宣布辭去國民黨主席。柯文哲今天就是相同的狀況，此時即便切割黃珊珊也無法滅火、也無法解決木可所有的問題，以及柯文哲夫婦說法一變再變、連到底是不是「小草咖啡館」都說不清楚的「智堯資訊」。既然如此，不如把黃珊珊留下來擋子彈，同時還可以壓制黨內其他不同的勢力。曾經的柯文哲，以「游得比鯊魚快」著稱，切換戰場靈活迅速，切割明快乾脆，永遠可以找到新的議題來解決自己的問題；但如今的柯文哲，卻身陷京華城等三大案的泥淖無法脫身，競選經費被食人魚圍攻而無力解決，只能推黃珊珊出來打持久戰、消耗戰。這樣的危機處理完全違背柯文哲的個性，也不符小黨簡單靈活的特質，遲早有被攻穿的一天。柯文哲一手養大的端木正、李文宗、黃珊珊、陳佩琪乃至整個民眾黨，都成為柯文哲的包袱，讓他無從切割起，也失去原本的靈動和原本吸引人的特質。這樣的民眾黨即便「還沒倒」，也很難再起。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com