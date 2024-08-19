鄭秀文喜迎52歲生日！鍾楚紅低調幫慶生　身價2800億富婆也來了

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▲鄭秀文今日迎來52歲生日，鍾楚紅（左）、甘比（右）兩天前就提前幫她慶生。（圖／鄭秀文IG）

▲鍾楚紅（右）、甘比（左）還曾到場力挺鄭秀文的演唱會，在現場幽默跟鄭秀文的人形看板合照。（圖／甘比IG）

香港樂壇天后鄭秀文今（19）日迎來52歲生日，她開心發文，笑說：「年齡從來不是我的忌諱，只需要好好擁抱和珍惜每個階段的自己」，看的出來心情相當愉悅。17日鄭秀文也曬出好姊妹齊聚幫她慶生的照片，只見除了人稱「紅姑」的鍾楚紅現身外，身價高達700億港幣（約新台幣2872億）的香港富婆甘比（陳凱韻）也在現場，3人留下親密合照，看得出來感情不一般。今日正式踏入52歲的鄭秀文，開心發表感言，她說年齡從來不是自己的忌諱，認為不管到了哪個年紀，只需要好好擁抱和珍惜每個階段的自己，活出最好的狀態就是最棒的。鄭秀文也提到今年7月開跑的巡迴演唱會，表示自己整整5個月都在忙巡演，雖然辛苦但一切讓她感到很值得，最後鄭秀文也喊話：「時間飛快，快要踏入9月，為人生，為健康，為喜歡的工作，繼續努力。」而鄭秀文的好姊妹們，早在17日就齊聚，一同幫她慶生。鄭秀文也在IG曬出與好友們提前慶生的合照，照片中，除了息影多年的鍾楚紅外，最引人注目的還有身價高達700億港幣（約新台幣2891億元）的富婆甘比；據悉，3人感情深厚，經常相約出來吃飯、參與活動，也因為3人雄厚的財力，讓她們被港媒稱作是「富貴三姐妹」。比起鍾楚紅，多數民眾對甘比較為陌生，但她其實是香港有名的貴婦。44歲的甘比過去曾是香港《蘋果日報》的娛樂記者，因工作關係結識了鄭秀文和鍾楚紅，後來甘比又認識富商劉鑾雄，嫁作劉妻後身價瞬間飆升至700億港幣。甘比也曾在社群平台上感謝鄭秀文在她最無助的時候給予她支持，3人雖不是同齡，卻成了忘年之交，對彼此惺惺相惜的感情難能可貴。