傳AirPods 4預計下月登場！首推雙版本　中階款支援降噪功能

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蘋果秋季發表會預計將於9月登場，除了iPhone 16新機即將亮相之外，根據《彭博社》爆料，下個月也將發布2款全新的AirPods 4，分為入門款以及中階款AirPods 4，兩者旨在取代AirPods 2和AirPods 3。蘋果自2019年初開始銷售AirPods 2，，對於剛接觸無線耳機世界的人來說是一個極其實惠的選擇，不過僅具備基本功能，屬於入門款AirPods。AirPods 3於2021年10月上市，推出多項升級，包括空間音訊、力度感測器、Apple Watch充電盒充電以及整體聲音效果增強等，起價較高。《彭博社》表示，AirPods 4中階版將具有主動降噪功能，而入門款則不會，入門款將取代AirPods 2，AirPods 4則會取代AirPods 3。兩版本都會變成USB-C（Type-C），入門款沒有無線充電功能，中階款的AirPods 4仍然有無線充電、並新增「主動降噪 」功能，其他細節則未知。2024蘋果秋季發表會預計將在台灣時間9月11日凌晨舉行，推估iPhone 16、Apple Watch X、AirPods 4、iPad 11、iPad mini 7將會同步亮相，而萬眾矚目的蘋果AI功能，則傳會在10月時透過iOS 18.1更新，正式推送。