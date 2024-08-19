經濟部再加碼！凱米颱風受災中小企優貸前半年享免息、利率2.22％

凱米颱風7月下月襲台，造成全台各地淹水、土石崩塌，中南部更因為豪雨釀洪災。經濟部中小及新創企業署今年8月1日公布中小企優惠貸款，今（19）日再宣布加碼措施，包括提供半年全額利息補貼，每家補貼上限50萬元，並放寬申貸條件，讓受災企業能盡速恢復生產。
經濟部中企署1日宣布，受災中小企業若因為災害有修繕重建復工營業貸款需求，可依據「中小企業災害復舊專案貸款」及「企業小頭家貸款」方案，檢附受災地區地方主管機關受災證明或經銀行調查屬實等文件，於受災害次日起1年內向各承貸金融機構申請。
中企署今日再宣布加碼方案，受災中小企業及稅籍登記業者，申請災害復工貸款利率由2.72%調降為2.22%，前半年給予最高2.22%利息補貼，每家補貼金額上限50萬元。
另外，貸款金額超過100萬元均提高保證成數至9.5成；100萬元以內的小額貸款一律提供10成保證，並可採簡易評分表進行授信評估及核貸，各承貸金融機構將依據放寬後融資優惠措施，協助取得資金。
最後，經濟部為了減緩受災企業還款壓力，決定延長廠房、營業場所貸款期間為最長20年（含寬限期最長5年），機器設備貸款期間為最長7年（含寬限期最長3年），週轉性支出貸款期間為最長6年（含寬限期最長2年）。
經濟部中企署受訪說明，截至目前開放優惠貸款申請約半個月，共受理1件申請案，主因是受災企業往往會優先選擇補助款及保險理賠，如果後續金額不足才會考慮再申請貸款。中企署提醒，優惠貸款申請截止日期是至明年1月24日，盼受災中小企能把握申請時間。
貸款相關資訊於經濟部中小及新創企業署網站 (https://www.sme.gov.tw/)及經濟部「馬上辦服務中心」網站(https://fcs.cma2.org.tw/0800/0724typhoon)公布，受災中小企業可逕向金融機構申貸，亦可向「馬上辦服務中心」免付費服務專線0800-056-476洽詢。
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中企署今日再宣布加碼方案，受災中小企業及稅籍登記業者，申請災害復工貸款利率由2.72%調降為2.22%，前半年給予最高2.22%利息補貼，每家補貼金額上限50萬元。
另外，貸款金額超過100萬元均提高保證成數至9.5成；100萬元以內的小額貸款一律提供10成保證，並可採簡易評分表進行授信評估及核貸，各承貸金融機構將依據放寬後融資優惠措施，協助取得資金。
最後，經濟部為了減緩受災企業還款壓力，決定延長廠房、營業場所貸款期間為最長20年（含寬限期最長5年），機器設備貸款期間為最長7年（含寬限期最長3年），週轉性支出貸款期間為最長6年（含寬限期最長2年）。
經濟部中企署受訪說明，截至目前開放優惠貸款申請約半個月，共受理1件申請案，主因是受災企業往往會優先選擇補助款及保險理賠，如果後續金額不足才會考慮再申請貸款。中企署提醒，優惠貸款申請截止日期是至明年1月24日，盼受災中小企能把握申請時間。
貸款相關資訊於經濟部中小及新創企業署網站 (https://www.sme.gov.tw/)及經濟部「馬上辦服務中心」網站(https://fcs.cma2.org.tw/0800/0724typhoon)公布，受災中小企業可逕向金融機構申貸，亦可向「馬上辦服務中心」免付費服務專線0800-056-476洽詢。