陳沂《拳上》對決鄭家純？她給答案曝3關鍵酸：可能會收到律師函

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▲《拳上2024》確定在12月21日開打，主秀將由「亞洲統神」張嘉航（左）對戰知名網紅「蹦闆」呂育銓（右）。（圖／記者朱永強攝）

▲陳沂（左）開酸鄭家純（右），指出對方永遠是她手下敗將。（圖／IG yi326326、ili.cheng）

▲「亞洲統神」張嘉航在記者會現場「過磅」，體重出爐為118.6公斤。（圖／記者朱永強攝）

近期成為時事話題的《拳上2024》即將在12月21日開打，先前蹦闆（呂育銓）曾因開嗆統神（張嘉航）：「跟黃子佼做兄弟的賴皮豬。」引起對方不滿，於是決定在今年登上擂台一較高下，還加碼輸家要多給對方100萬元，掀起熱議。而近日經常對時事發表意見的陳沂，針對近期不斷有網友敲碗她與雞排妹（鄭家純）對決一事，給出回應，並給出3點原因回覆，表示：「可能會收到律師函。」統神將在12月21日站上《拳上2024》擂台對決開嗆自己的蹦闆，對此，陳沂曾表態質疑，指出統神是缺錢才會「紆尊降貴」，淪落到這個地步，更嘲諷統神應該與親哥國動（張葦航）開戰應該更有看點。不過陳沂自己也被網友詢問是否會與鄭家純登上擂台，陳沂也給出回應，表示：「答案自始至終都是『不可能』。」不只如此，陳沂還提到3點原因，第1是她認為鄭家純永遠都是她的手下敗將，再來她也拒絕和「前科犯」同台；最後陳沂還嘲諷雞排妹很可能祭出「MeToo手段」讓比賽直接結束，陳沂還在文內開酸：「你們在場的各位可能都會收到她的律師函，人人都是下一個翁立友，你不怕嗎？」對此，網友們也熱烈討論，紛紛敲碗陳沂與其他網紅對決：「沂，比較想看你跟阿祥在台上一起合唱戀愛達人」、「對戰雞排妹？？？我比較想看妳對戰國棟」、「真的不用自己降格跟前科太太同台」、「我覺得你今天的文很屌，嘲諷點滿」、「沒有不可能，只有價格不夠高。」不過目前網友仍將焦點定格在已經確定參賽的統神和蹦闆，回顧統神在昨（18）日記者會上說出的一番言論，他坦言最近因為缺錢，又剛好有「想扁的人」，所以才決定參與《拳上》。至於蹦闆曝光自己出戰的主因並不是因為娛樂性或是出場費，還告誡統神：「私底下不會動你，你就在拳台上好好發揮。」另外根據了解，統神目前正在接受健身訓練，體重是118.6公斤，目標擺在90至100公斤左右，另一方面蹦闆平時沒有運動習慣，對上統神恐怕是越級挑戰，而他目前體重是77.8公斤，也承諾之後會抽空去做練習。