台灣對東南亞投資七成在新加坡！童振源：對中國投資大幅降低

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2010年台灣對中國投資占整體對外投資比重達到歷史高點83.8%，到去（2023）年只剩下11.4%。巨大的經濟變化，足見台灣對東南亞投資比重增高，駐新加坡經濟辦事處代表童振源表示，對東南亞的投資有七成都在新加坡。童振源代表指出，今（2024）年1至7月台灣對中國投資占整體對外投資比重維持低谷在8.7%，而台灣對東南亞投資占比為20.0%，大幅超越台灣對中國投資占比（8.7%），台灣對非中國地區的投資金額占比進一步攀升到91.3%，然而，台灣對東南亞投資的金額相當大比例集中在新加坡。童振源代表說，今（2024）年1至7月台灣投資新加坡55.6億美元，已經超越去年投資總金額二倍，成長率高達406.1%，占台灣投資東南亞金額將近八成（78.3%）。7月台灣投資新加坡的重大案件是世界先進（VIS）以美金24億元投資新加坡。童振源代表分析，今年前七個月台灣投資新加坡金額為55.6億美元，最大的投資產業為電子零組件製造業，投資金額為48.9億美元，佔台灣投資新加坡總額的87.9%；第二大產業是金融保險業，投資金額為5.2億美元，佔台灣投資新加坡總額的9.4%；第三大產業是批發及零售業，投資金額為0.9億美元，佔台灣投資新加坡總額的1.7%。這三大產業共佔台灣投資新加坡金額的98.9%。