高虹安涉詐助理費！地院一審判處7年4月　北檢不服提上訴

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新竹市長高虹安在九合一大選期間涉嫌詐領助理費、加班費遭起訴，日前台北地院認定其不法所得共約12萬餘元，依法判處有期徒刑7年4個月，褫奪公權4年；對此，台北地檢署於本月16日提出上訴，並認為助理王郁文始終未坦承犯行，應不宜緩刑。拒了解，高虹安2020年2月1日至2022年12月25日擔任立委2年多，涉嫌虛報或浮報助理酬金、加班值班費到預算上限金額，另有多數申報的加班費約30餘萬，但法院認為助理繳回供零用金使用屬於私人財產處分行為，無不法意圖，故不法所得僅約12萬元，日前判高虹安有期徒刑7年4個月，褫奪公權4年。其餘遭訴的5人，前國會辦公室行政主任「小兔」黃惠玟判2年、緩刑5年；前主任陳奐宇判1年、緩刑3年；前公關主任王郁文2年、緩刑5年；前法務主任陳昱愷無罪。對此，北檢認為低薪高報、虛報加班費本質上為相同詐術手法，應無差別待遇，另外高虹安自始無意給付助理「虛報的加班費」，而向立法院申領，已構成詐術。台北地檢署指出，高虹安量刑、犯罪所得沒收部分，法院量處的刑度7年4月，以及認定的犯罪所得11萬6514元，並未納入虛報多數「加班費」部分，刑度有違罪刑相當，犯罪所得也有漏未沒收；至於助理王郁文則是未坦承犯行，可見其並無悔意，應不宜宣告緩刑。